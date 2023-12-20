https://ria.ru/20231220/zapad-1916866762.html
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов
На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления ВСУ заявления Запада на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:05
2023-12-20T09:05
2023-12-20T09:10
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления ВСУ заявления Запада на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали более враждебными и русофобскими, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."На фоне военных успехов Армии России и откровенного провала контрнаступления ВСУ (а на его продвижение работали вся Европа и Северная Америка!) заявления западных собеседников на ФСОБ стали ещё более враждебными и русофобскими. Видимо, таким образом они изливают злобу в связи с выкидыванием на ветер многомиллионных средств налогоплательщиков", - сказал Гаврилов.
https://ria.ru/20231220/putin-1916847960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, обсе, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, В мире
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов
Гаврилов: заявления Запада стали более враждебными на фоне успехов ВС России