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Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
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09:05 20.12.2023 (обновлено: 09:10 20.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231220/zapad-1916866762.html
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов
На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления ВСУ заявления Запада на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:05
2023-12-20T09:10
россия
вооруженные силы украины
обсе
в мире
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления ВСУ заявления Запада на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали более враждебными и русофобскими, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."На фоне военных успехов Армии России и откровенного провала контрнаступления ВСУ (а на его продвижение работали вся Европа и Северная Америка!) заявления западных собеседников на ФСОБ стали ещё более враждебными и русофобскими. Видимо, таким образом они изливают злобу в связи с выкидыванием на ветер многомиллионных средств налогоплательщиков", - сказал Гаврилов.
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россия, вооруженные силы украины, обсе, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, В мире
Заявления Запада стали более враждебными, заявил Гаврилов

Гаврилов: заявления Запада стали более враждебными на фоне успехов ВС России

© AP Photo / Boris GrdanoskiПленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Пленарное заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье. Архивное фото
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. На фоне успехов российской армии и провала контрнаступления ВСУ заявления Запада на полях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) стали более враждебными и русофобскими, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"На фоне военных успехов Армии России и откровенного провала контрнаступления ВСУ (а на его продвижение работали вся Европа и Северная Америка!) заявления западных собеседников на ФСОБ стали ещё более враждебными и русофобскими. Видимо, таким образом они изливают злобу в связи с выкидыванием на ветер многомиллионных средств налогоплательщиков", - сказал Гаврилов.
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