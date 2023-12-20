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Франсуа Олланд назвал новый закон Франции о миграции поражением для страны - РИА Новости, 20.12.2023
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23:23 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/zakon-1917105322.html
Франсуа Олланд назвал новый закон Франции о миграции поражением для страны
Франсуа Олланд назвал новый закон Франции о миграции поражением для страны - РИА Новости, 20.12.2023
Франсуа Олланд назвал новый закон Франции о миграции поражением для страны
Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Monde назвал недавно принятый во Франции закон об ужесточении миграции "поражением" для страны. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:23
2023-12-20T23:23
в мире
франция
жеральд дарманен
возрождение
франсуа олланд
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Monde назвал недавно принятый во Франции закон об ужесточении миграции "поражением" для страны. "Это поражение для Республики. Когда принимается текст с положениями, противоречащими Конституции, это нельзя расценить как прогресс", - заявил Олланд. Экс-президент Франции также посчитал принятие нового закона о миграции "унижением" для избирателей Эммануэля Макрона, которые, по его словам, голосовали за нынешнего главу государства с тем, чтобы не допустить к власти крайне правых, предложения которых в конечном счете стали частью нового закона страны. В ночь на среду, 20 декабря, французский парламент одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией в ходе продолжительных дебатов. На прошлой неделе впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца. Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять еще больше мандатов. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран позже заявил, что речи о роспуске Нацсобрания не идет, а законопроект будет вынесен на обсуждение смешанной паритетной комиссии из семи сенаторов и семи депутатов. Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
https://ria.ru/20231219/zakonoproekt-1916832727.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html
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в мире, франция, жеральд дарманен, возрождение, франсуа олланд, эммануэль макрон
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Возрождение, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон
Франсуа Олланд назвал новый закон Франции о миграции поражением для страны

Франсуа Олланд: новый закон Франции о миграции — это поражение для Республики

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Франсуа Олланд
Экс-президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-президент Франции Франсуа Олланд . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Monde назвал недавно принятый во Франции закон об ужесточении миграции "поражением" для страны.
«
"Это поражение для Республики. Когда принимается текст с положениями, противоречащими Конституции, это нельзя расценить как прогресс", - заявил Олланд.
Сенат Франции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Сенат Франции одобрил текст проекта об ужесточении миграции
19 декабря, 23:10
Экс-президент Франции также посчитал принятие нового закона о миграции "унижением" для избирателей Эммануэля Макрона, которые, по его словам, голосовали за нынешнего главу государства с тем, чтобы не допустить к власти крайне правых, предложения которых в конечном счете стали частью нового закона страны.
В ночь на среду, 20 декабря, французский парламент одобрил текст спорного законопроекта об ужесточении миграции после согласования его новой версии смешанной паритетной комиссией в ходе продолжительных дебатов.
На прошлой неделе впервые за 25 лет законопроект правительства был отвергнут депутатами. Большинство депутатов проголосовали за петицию, требующую отклонить текст законопроекта об ужесточении правил миграции. После глава МВД Жеральд Дарманен попросил об отставке, однако президент Эммануэль Макрон ее не принял. Дарманен позже заявил о намерении не отзывать текст законопроекта и довести его до конца.
Французские СМИ писали, что власти, находясь в политическом тупике, могут распустить Нацсобрание, однако партия президента Макрона "Возрождение", даже в коалиции с центристами не имеющая большинства в парламенте, в новом составе может потерять еще больше мандатов. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран позже заявил, что речи о роспуске Нацсобрания не идет, а законопроект будет вынесен на обсуждение смешанной паритетной комиссии из семи сенаторов и семи депутатов.
Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегальных мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект дает возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников-французов. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Во Франции выступили против вступления Украины в Евросоюз
19 декабря, 19:31
 
В миреФранцияЖеральд ДарманенВозрождениеФрансуа ОлландЭммануэль Макрон
 
 
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