https://ria.ru/20231220/zaderzhanie-1916840709.html

ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей

ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023

ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей

Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей, сообщила официальный... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T01:16

2023-12-20T01:16

2023-12-20T02:33

санкт-петербург

россия

оаэ

ирина волк

домодедово (аэропорт)

интерпол

происшествия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении... принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей", - приводятся ее слова на сайте МВД Медиа. Следствие установило, что злоумышленница, работавшая в одном из автосалонов в Санкт-Петербурге, похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам. Она скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.В ходе розыска от зарубежных партнеров были получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами государства было принято решение о депортации Марии Кошелевой в Россию.

https://ria.ru/20231102/estoniya-1906978947.html

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санкт-петербург, россия, оаэ, ирина волк, домодедово (аэропорт), интерпол, происшествия