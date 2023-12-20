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ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей
ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей - РИА Новости, 20.12.2023
ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей
Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей, сообщила официальный... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T01:16
2023-12-20T01:16
2023-12-20T02:33
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов россиянку задержали в московском аэропорту Домодедово за хищение 32 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с коллегами из линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка Российской Федерации Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении... принадлежащих юридическим лицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей", - приводятся ее слова на сайте МВД Медиа. Следствие установило, что злоумышленница, работавшая в одном из автосалонов в Санкт-Петербурге, похитила более 32 миллионов рублей, принадлежащих юридическим лицам. Она скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.В ходе розыска от зарубежных партнеров были получены сведения о задержании фигурантки на территории ОАЭ. Компетентными органами государства было принято решение о депортации Марии Кошелевой в Россию.
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санкт-петербург, россия, оаэ, ирина волк, домодедово (аэропорт), интерпол, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ, Ирина Волк, Домодедово (аэропорт), Интерпол, Происшествия
ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей
В Москве задержали депортированную из ОАЭ россиянку за хищение крупной суммы