https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо - РИА Новости, 20.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо
Минсельхоз РФ подтвердил ожидания стабилизации цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T19:34
2023-12-20T19:34
2023-12-20T19:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания стабилизации цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства, следует из сообщения пресс-службы министерства. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали в 1,5 раза, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,62% с 12 по 18 декабря, плюс 4,55% - неделей ранее. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции в прошлый четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позже выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с импортного яйца. В среду министерство подтвердило эти прогнозы. "Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В частности, на этой неделе в Россию ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Также в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что продолжается снижение цен производителей на свинину и мясо кур – за последнюю неделю они упали на 2,9% и 1,1% соответственно, и такая динамика находит отражение и в потребительских ценах. Так, по данным Росстата, за последнюю неделю куриное мясо подешевело в рознице на 0,63%. "Кроме того, продолжается сезонное снижение стоимости сахара – сейчас его производство в активной фазе, кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо
Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания стабилизации цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства, следует из сообщения пресс-службы министерства.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали в 1,5 раза, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,62% с 12 по 18 декабря, плюс 4,55% - неделей ранее. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции в прошлый четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт.
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позже выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с импортного яйца. В среду министерство подтвердило эти прогнозы.
"Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В частности, на этой неделе в Россию ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Также в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что продолжается снижение цен производителей на свинину и мясо кур – за последнюю неделю они упали на 2,9% и 1,1% соответственно, и такая динамика находит отражение и в потребительских ценах. Так, по данным Росстата, за последнюю неделю куриное мясо подешевело в рознице на 0,63%.
"Кроме того, продолжается сезонное снижение стоимости сахара – сейчас его производство в активной фазе, кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%", - добавили в пресс-службе.
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