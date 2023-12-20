https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917074293.html

Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо

Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо - РИА Новости, 20.12.2023

Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо

Минсельхоз РФ подтвердил ожидания стабилизации цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:34

2023-12-20T19:34

2023-12-20T19:34

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ подтвердил ожидания стабилизации цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства, следует из сообщения пресс-службы министерства. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали в 1,5 раза, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,62% с 12 по 18 декабря, плюс 4,55% - неделей ранее. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции в прошлый четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позже выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины с импортного яйца. В среду министерство подтвердило эти прогнозы. "Стабилизация цен на куриное яйцо ожидается после Нового года. Этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В частности, на этой неделе в Россию ввезено 612 тысяч яиц из Азербайджана. Также в течение двух-трех недель ожидаются поставки из Турции", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что продолжается снижение цен производителей на свинину и мясо кур – за последнюю неделю они упали на 2,9% и 1,1% соответственно, и такая динамика находит отражение и в потребительских ценах. Так, по данным Росстата, за последнюю неделю куриное мясо подешевело в рознице на 0,63%. "Кроме того, продолжается сезонное снижение стоимости сахара – сейчас его производство в активной фазе, кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице – на 0,47%", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html

https://ria.ru/20231219/yaytsa-1916809347.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)