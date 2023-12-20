https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917070621.html

Яйца в России с 12 по 18 декабря подорожали на 4,62 процента

Яйца в России с 12 по 18 декабря подорожали на 4,62 процента - РИА Новости, 20.12.2023

Яйца в России с 12 по 18 декабря подорожали на 4,62 процента

Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 12 по 18 декабря выросла на 4,62%, сопоставимо с предыдущим отчетным периодом (4,55%), с начала года - на 52,94%,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:07

2023-12-20T19:07

2023-12-20T19:08

экономика

россия

тульская область

чукотский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915476228_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a57eab56571cd45af8fe310bab852b21.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 12 по 18 декабря выросла на 4,62%, сопоставимо с предыдущим отчетным периодом (4,55%), с начала года - на 52,94%, сообщил Росстат. "Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 36 субъектах – на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно", - сообщил Росстат. Мясо кур в РФ за отчетный период подешевело на 0,63%, неделей ранее - на 0,45%, а с начала года по 18 декабря средняя цена курятины выросла на 28,77%. Цены на свинину в среднем выросли на 0,13%, неделей ранее - снизились на 0,3%, а с начала года по 18 декабря свинина подорожала на 12,86%. Мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,4% (на 0,57% и на 8,97% соответственно). По данным статведомства, увеличение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, за неделю до этого - 1,8%. В том числе огурцы стали дороже на 8,2%, цена на капусту выросла на 1,6%, на помидоры – на 1,4%, лук и морковь прибавили 1,3% и 1,2%, яблоки и картофель – 0,9% и 0,8%, свекла – 0,7%. Цена на сахар снизилась за отчетный период на 0,47%, неделей ранее - на 0,77%, а с начала года по 18 декабря - выросла на 11,72%. Подсолнечное масло за отчетный период подешевело на 0,03%, до этого - на 0,17%, а с начала года - на 1,43%, сливочное масло - прибавило 0,41% (0,38% неделей ранее и 2,97% - с начала года). Рис подорожал на 0,26%, неделей ранее - на 0,23%, с начала года - на 10,36%; гречневая крупа за эти недели стала дешевле на 0,27% и на 0,34%, а с начала года по 18 декабря - на 18,63%. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за отчетный период стали дороже на 0,06% (неделей ранее - на 0,22%, а с начала года - подешевели на 3,75%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с 12 по 18 декабря подорожал на 0,19%, неделей ранее - на 0,14%, с начала года - на 5,13%, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,05%, 0,02% и на 5,64% соответственно.

https://ria.ru/20231218/yaytsa-1916482520.html

https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html

россия

тульская область

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, тульская область, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)