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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 20.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:46

2023-12-20T22:46

2023-12-20T22:46

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении.Информации от местных властей пока не поступало, журналисты допускают работу средств противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины