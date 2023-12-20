https://ria.ru/20231220/vzryvy-1917099057.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 20.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:46
2023-12-20T22:46
2023-12-20T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении.Информации от местных властей пока не поступало, журналисты допускают работу средств противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c32db98be68a4c4e95482d25396fb814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Страна.ua: на севере Украины в Сумской области прогремели взрывы