https://ria.ru/20231220/vzryvy-1916851887.html

В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 20.12.2023

В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий). РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:24

2023-12-20T05:24

2023-12-20T05:24

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий). "В Кропивницком до объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на своих журналистов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916833790.html

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россия, николаевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире