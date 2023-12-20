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В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/vzryvy-1916851887.html
В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 20.12.2023
В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий). РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:24
2023-12-20T05:24
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий). "В Кропивницком до объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на своих журналистов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, николаевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кировограде прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

"Общественное": в Кировограде прогремел ряд взрывов

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировограде (украинское название - Кропивницкий).
«
"В Кропивницком до объявления воздушной тревоги раздались звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале украинского телеканала "Суспiльне" ("Общественное"), который ссылается на своих журналистов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военнослужащие на берегу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Вчера, 23:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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