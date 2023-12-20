https://ria.ru/20231220/vzryv-1916949408.html

В городе на востоке Турции прогремел взрыв

В городе на востоке Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 20.12.2023

В городе на востоке Турции прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс, на востоке Турции, вспыхнул пожар, ведется эвакуация людей, передал телеканал HaberGlobal. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:56

2023-12-20T13:56

2023-12-20T14:00

в мире

турция

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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс, на востоке Турции, вспыхнул пожар, ведется эвакуация людей, передал телеканал HaberGlobal. "Срочные новости... После сообщения о взрыве в 5-этажном здании в районе Шехитлер в центре Карса на место были направлены бригады медиков, пожарных, полицейских и поисково-спасательных служб", - передал телеканал. В результате инцидента стены квартиры на третьем этаже, где предположительно произошел взрыв, обрушились, а затем начался пожар. Команды начали работу по эвакуации людей из здания и тушению пожара.

https://ria.ru/20231108/turtsiya-1908212709.html

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в мире, турция