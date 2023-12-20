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В городе на востоке Турции прогремел взрыв
В городе на востоке Турции прогремел взрыв - РИА Новости, 20.12.2023
В городе на востоке Турции прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс, на востоке Турции, вспыхнул пожар, ведется эвакуация людей, передал телеканал HaberGlobal. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:56
2023-12-20T13:56
2023-12-20T14:00
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс, на востоке Турции, вспыхнул пожар, ведется эвакуация людей, передал телеканал HaberGlobal. "Срочные новости... После сообщения о взрыве в 5-этажном здании в районе Шехитлер в центре Карса на место были направлены бригады медиков, пожарных, полицейских и поисково-спасательных служб", - передал телеканал. В результате инцидента стены квартиры на третьем этаже, где предположительно произошел взрыв, обрушились, а затем начался пожар. Команды начали работу по эвакуации людей из здания и тушению пожара.
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в мире, турция
В городе на востоке Турции прогремел взрыв
В пятиэтажном здании в Карсе на востоке Турции прогремел взрыв, вспыхнул пожар
АНКАРА, 20 дек – РИА Новости.
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс, на востоке Турции, вспыхнул пожар, ведется эвакуация людей, передал телеканал HaberGlobal.
"Срочные новости... После сообщения о взрыве в 5-этажном здании в районе Шехитлер в центре Карса на место были направлены бригады медиков, пожарных, полицейских и поисково-спасательных служб", - передал телеканал.
В результате инцидента стены квартиры на третьем этаже, где предположительно произошел взрыв, обрушились, а затем начался пожар.
Команды начали работу по эвакуации людей из здания и тушению пожара.
На юге Турции прогремел взрыв на металлургическом заводе