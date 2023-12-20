https://ria.ru/20231220/vybory-1916917819.html

Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков

Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2023

Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным сезонным явлением нынешний всплеск простудных заболеваний и подчеркнул, что о влиянии этого на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:43

2023-12-20T12:43

2023-12-20T12:58

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным сезонным явлением нынешний всплеск простудных заболеваний и подчеркнул, что о влиянии этого на предстоящую выборную кампанию не может идти речь."Давайте не забывать главное: еще даже до ковида мы всю зиму болели простудами, гриппом и так далее... Какие-то индикации в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем, поэтому мы его и не применяем", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о масочном режиме в органах госвласти и возможном влиянии этого на предвыборную кампанию.Песков предложил не относиться к этому "как к неожиданному снегу в декабре", но отметил, что надо принимать меры предосторожности."Что касается президента, что главное для нас в данном контексте, для обеспечения его безопасности, в том числе и эпидемиологической, делается всё, что необходимо со стороны специалистов. Какое-то влияние на выборы - не думаю, что об этом может идти речь", - сказал Песков и напомнил, что выборы проводились и во время пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20231220/golosovanie-1916922787.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий песков