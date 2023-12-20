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Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2023
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12:43 20.12.2023 (обновлено: 12:58 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/vybory-1916917819.html
Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков
Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2023
Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным сезонным явлением нынешний всплеск простудных заболеваний и подчеркнул, что о влиянии этого на... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:43
2023-12-20T12:58
общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным сезонным явлением нынешний всплеск простудных заболеваний и подчеркнул, что о влиянии этого на предстоящую выборную кампанию не может идти речь."Давайте не забывать главное: еще даже до ковида мы всю зиму болели простудами, гриппом и так далее... Какие-то индикации в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем, поэтому мы его и не применяем", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о масочном режиме в органах госвласти и возможном влиянии этого на предвыборную кампанию.Песков предложил не относиться к этому "как к неожиданному снегу в декабре", но отметил, что надо принимать меры предосторожности."Что касается президента, что главное для нас в данном контексте, для обеспечения его безопасности, в том числе и эпидемиологической, делается всё, что необходимо со стороны специалистов. Какое-то влияние на выборы - не думаю, что об этом может идти речь", - сказал Песков и напомнил, что выборы проводились и во время пандемии коронавируса.
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общество, россия, дмитрий песков
Общество, Россия, Дмитрий Песков
Всплеск простудных заболеваний не повлияет на выборы, заявил Песков

Песков: всплеск простудных заболеваний сезонный, он не повлияет на выборы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обычным сезонным явлением нынешний всплеск простудных заболеваний и подчеркнул, что о влиянии этого на предстоящую выборную кампанию не может идти речь.
"Давайте не забывать главное: еще даже до ковида мы всю зиму болели простудами, гриппом и так далее... Какие-то индикации в пользу масочного режима от специалистов мы не имеем, поэтому мы его и не применяем", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о масочном режиме в органах госвласти и возможном влиянии этого на предвыборную кампанию.
Песков предложил не относиться к этому "как к неожиданному снегу в декабре", но отметил, что надо принимать меры предосторожности.
"Что касается президента, что главное для нас в данном контексте, для обеспечения его безопасности, в том числе и эпидемиологической, делается всё, что необходимо со стороны специалистов. Какое-то влияние на выборы - не думаю, что об этом может идти речь", - сказал Песков и напомнил, что выборы проводились и во время пандемии коронавируса.
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