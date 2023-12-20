https://ria.ru/20231220/vsu-1916951959.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходную... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:05

2023-12-20T14:05

2023-12-20T14:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность