https://ria.ru/20231220/vsu-1916951959.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходную... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:05
2023-12-20T14:05
2023-12-20T14:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20231220/obsuzhdenie-1916953253.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_549a4ae3507ca61c08903435158404bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 75 бойцов
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские подразделения за сутки на херсонском направлении уничтожили до 75 украинских военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке.
"Безумие": в США призвали обратить внимание на слова Путина об Украине