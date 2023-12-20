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СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России
СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России
Украинские военные выражают недовольство из-за необходимости перехода к обороне, а усталость и разочарование ощущаются не только на фронте, но и в Киеве, об... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:16
2023-12-20T02:16
2023-12-20T11:39
специальная военная операция на украине
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виталий кличко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные выражают недовольство из-за необходимости перехода к обороне, а усталость и разочарование ощущаются не только на фронте, но и в Киеве, об этом пишет британская газета The Independent."С приближением зимы их (военных ВСУ. — Прим. ред.) беспокоит, что Россия лучше подготовлена к бою, и разочаровывает, что в этом изнурительном конфликте ВСУ снова приходится обороняться. А некоторые даже сомневаются в верности суждений своих командиров", — говорится в материале.Как сообщает газета, раньше недовольство среди украинских солдат "было редкостью" и выражалось лишь в приватных беседах, сейчас же оно широко распространилось среди военнослужащих, которые уже не стесняются критиковать командование в открытую."Усталость и разочарование", как утверждает газета, наблюдаются не только среди солдат на фронте, но и в Киеве, что выражается уже в открытом противостоянии главкома ВСУ Валерия Залужного и мэра столицы Виталия Кличко с Владимиром Зеленским."Из кулуаров власти тревога, похоже, просочилась до военных низов — у рядовых солдат все чаще возникают опасения по поводу неэффективности, ошибочных решений бюрократии, от которой они всецело зависят в снабжении", — говорится в публикации.Как сообщает газета, недостаток обеспечения украинской армии контрастирует с резким наращиванием выпуска военной продукции в России, оборонная промышленность которой "штампует" бронетехнику и снаряды так быстро, что "Украине за ней не угнаться".В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html
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в мире, великобритания, украина, россия, киев, валерий залужный, виталий кличко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на действия России
Independent: солдаты ВСУ жалуются из-за необходимости сидеть в обороне