https://ria.ru/20231220/veterany-1917097690.html

В Ереване в преддверии Нового года чествовали ветеранов ВОВ

В Ереване в преддверии Нового года чествовали ветеранов ВОВ - РИА Новости, 21.12.2023

В Ереване в преддверии Нового года чествовали ветеранов ВОВ

Прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны состоялся в среду в Ереване в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-20T22:39

2023-12-20T22:39

2023-12-21T09:37

ереван

армения

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 20 дек - РИА Новости. Прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны состоялся в среду в Ереване в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие было организовано Армяно-российским центром развития дружбы совместно с объединением ветеранов Армении им. маршала Баграмяна "В Республике Армения по состоянию на сегодняшний день проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня мы собрали группу ветеранов, чтобы поздравить их с Новым годом и пожелать крепкого здоровья", - сказал журналистам председатель объединения ветераном Симон Есаян. По его словам, ветераны войны с радостью принимают участие в таких мероприятиях. "Например, к нам приехал 102-летний ветеран из города Гавар, 100-летний ветеран из Ехегнадзора, участники войны из Еревана. К сожалению, мы не смогли пригласить всех ветеранов из отдаленных районов", - сказал Есаян. Председатель Армяно-российского центра развития дружбы Айк Меликян отметил важную роль ветеранов в деле воспитания молодого поколения. "Мы решили в канун Нового года поздравить вас, пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья. Очень важна ваша роль в это тяжелое время, чтобы показать молодому поколению как надо было побеждать, Вы пример для нашей молодежи… так как все должны знать, кто начал войну и кто ее победоносно закончил", - сказал Меликян. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства РФ и представительства Россотрудничества. Для ветеранов были приготовлены подарки и угощения. Во вторник представители российской дипмиссии, Россотрудничества, объединения ветеранов отметили 100-летний юбилей участника Великой Отечественной войны Петроса Петросяна, ушедшего на фронт добровольцем и прошедшего всю Великую Отечественную войну. Он был раз был ранен, а после войны продолжил служить родине, работая в разведке. Петросян награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран Вооруженных сил СССР".

https://radiosputnik.ru/20231205/vyplaty-1913975068.html

https://ria.ru/20231130/gladkov-1912954941.html

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ереван, армения, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)