В Ереване в преддверии Нового года чествовали ветеранов ВОВ
В Ереване в преддверии новогодних праздников чествовали ветеранов ВОВ
© Фото : Русский дом в Армении/TelegramПрием в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ереване. 20 декабря 2023
Прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ереване. 20 декабря 2023
ЕРЕВАН, 20 дек - РИА Новости. Прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны состоялся в среду в Ереване в преддверии новогодних праздников, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие было организовано Армяно-российским центром развития дружбы совместно с объединением ветеранов Армении им. маршала Баграмяна
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"В Республике Армения по состоянию на сегодняшний день проживают 53 ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня мы собрали группу ветеранов, чтобы поздравить их с Новым годом и пожелать крепкого здоровья", - сказал журналистам председатель объединения ветераном Симон Есаян.
По его словам, ветераны войны с радостью принимают участие в таких мероприятиях. "Например, к нам приехал 102-летний ветеран из города Гавар, 100-летний ветеран из Ехегнадзора, участники войны из Еревана. К сожалению, мы не смогли пригласить всех ветеранов из отдаленных районов", - сказал Есаян.
Председатель Армяно-российского центра развития дружбы Айк Меликян отметил важную роль ветеранов в деле воспитания молодого поколения. "Мы решили в канун Нового года поздравить вас, пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья. Очень важна ваша роль в это тяжелое время, чтобы показать молодому поколению как надо было побеждать, Вы пример для нашей молодежи… так как все должны знать, кто начал войну и кто ее победоносно закончил", - сказал Меликян.
В мероприятии приняли участие сотрудники посольства РФ и представительства Россотрудничества. Для ветеранов были приготовлены подарки и угощения.
Во вторник представители российской дипмиссии, Россотрудничества, объединения ветеранов отметили 100-летний юбилей участника Великой Отечественной войны Петроса Петросяна, ушедшего на фронт добровольцем и прошедшего всю Великую Отечественную войну. Он был раз был ранен, а после войны продолжил служить родине, работая в разведке. Петросян награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран Вооруженных сил СССР".