https://ria.ru/20231220/vertolety-1916852042.html

Ударная группа Ми-35 и МИ-8 уничтожила в зоне СВО опорные пункты ВСУ

Ударная группа Ми-35 и МИ-8 уничтожила в зоне СВО опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Ударная группа Ми-35 и МИ-8 уничтожила в зоне СВО опорные пункты ВСУ

Минобороны РФ показало видеоролик, на котором ударная группа из российских вертолетов Ми-35 и Ми-8 уничтожает опорные пункты противника в ходе специальной... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:31

2023-12-20T05:31

2023-12-20T05:31

россия

ми-35

ми-8 амтш

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик, на котором ударная группа из российских вертолетов Ми-35 и Ми-8 уничтожает опорные пункты противника в ходе специальной военной операции. "В результате выполнения боевой задачи ударные вертолеты Ми-35 применили авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника. По докладу разведки цели были успешно поражены. После выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что группа состояла из ударных вертолетов Ми-35 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8. Боевой вылет выполнялся в направлении Сватово-Кременная. В видеоролике показан взлет с аэродрома, полет на предельно низкой высоте, над заснеженными полями, а также сам удар, который Ми-35 выполнил с кабрирования. Также на кадрах демонстрируется возвращение вертолетов на аэродром. "Находились на дежурстве, поступила команда осуществить поисково-спасательное обеспечение в составе поисково-спасательной группы и группы огневого прикрытия. Находимся на борту Ми-8, вылетели вместе с ударной группой, выполнили боевую задачу, все прошло штатно", - рассказал специалист парашютно-десантной группы с позывным "Слон". Он уточнил, что в задачи его группы входит прикрытие летного состава боевых вертолетов во время выполнения боевых задач. Именно он вместе с сослуживцами "в случае, если что-то произошло, любыми способами вернет летчика домой".

https://ria.ru/20231215/vertolety-1916014538.html

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россия, ми-35, ми-8 амтш, безопасность