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Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента - РИА Новости, 20.12.2023
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15:19 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/vektor-1916984812.html
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента - РИА Новости, 20.12.2023
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента
Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента, сообщил президент России Владимир Путин. "Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народов России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе", - сказал Путин во время заседания совета законодателей. Он отметил, что перед российской властью стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений и эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях. "Ещё раз поздравляю вас с тридцатилетием Федерального собрания и Конституции России. И, конечно, с наступающим новым годом! Всего самого доброго!", – добавил президент.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента

Путин: ответственность, понимание интересов россиян зададут вектор работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента, сообщил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народов России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе", - сказал Путин во время заседания совета законодателей.
Он отметил, что перед российской властью стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений и эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях.
"Ещё раз поздравляю вас с тридцатилетием Федерального собрания и Конституции России. И, конечно, с наступающим новым годом! Всего самого доброго!", – добавил президент.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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