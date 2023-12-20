https://ria.ru/20231220/vektor-1916984812.html
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента - РИА Новости, 20.12.2023
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента
Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента,... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента, сообщил президент России Владимир Путин. "Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народов России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе", - сказал Путин во время заседания совета законодателей. Он отметил, что перед российской властью стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений и эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях. "Ещё раз поздравляю вас с тридцатилетием Федерального собрания и Конституции России. И, конечно, с наступающим новым годом! Всего самого доброго!", – добавил президент.
https://ria.ru/20231220/matvienko-1916978558.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента
Путин: ответственность, понимание интересов россиян зададут вектор работы
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента, сообщил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народов России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе", - сказал Путин во время заседания совета законодателей.
Он отметил, что перед российской властью стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений и эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях.
"Ещё раз поздравляю вас с тридцатилетием Федерального собрания и Конституции России. И, конечно, с наступающим новым годом! Всего самого доброго!", – добавил президент.
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