https://ria.ru/20231220/vektor-1916984812.html

Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента

Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента - РИА Новости, 20.12.2023

Путин высказался о том, что будет задавать вектор работы парламента

Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T15:19

2023-12-20T15:19

2023-12-20T15:19

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ответственность каждого человека, находящегося у власти, а также понимание общих целей и интересов народов России будут задавать вектор работы парламента, сообщил президент России Владимир Путин. "Уверен, что именно ответственность каждого из нас, глубокое понимание общих целей, коренных интересов народов России будут и впредь задавать вектор всей нашей совместной работе", - сказал Путин во время заседания совета законодателей. Он отметил, что перед российской властью стоит много задач, которые требуют постоянного внимания, дополнительных решений и эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях. "Ещё раз поздравляю вас с тридцатилетием Федерального собрания и Конституции России. И, конечно, с наступающим новым годом! Всего самого доброго!", – добавил президент.

https://ria.ru/20231220/matvienko-1916978558.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

политика, россия, владимир путин