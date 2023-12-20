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Не скрывал эмоций. Порошенко в Раде резко высказался о ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
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19:39 20.12.2023 (обновлено: 09:25 21.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917075105.html
Не скрывал эмоций. Порошенко в Раде резко высказался о ВСУ
Не скрывал эмоций. Порошенко в Раде резко высказался о ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
Не скрывал эмоций. Порошенко в Раде резко высказался о ВСУ
Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления в Верховной раде... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-20T19:39
2023-12-21T09:25
политика
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сша
петр порошенко
владимир зеленский
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верховная рада украины
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления в Верховной раде опубликовал YouTube-канал "Прямой".&quot;Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать&quot;, — заявил политик.По его словам, в ВСУ возник также дефицит дронов, хотя на специальных складах их "десятки тысяч"."Это преступление, за которое нужно наказывать", — возмутился Порошенко.Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231220/zelenskiy-1917058001.html
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политика, украина, сша, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, nbc
Политика, Украина, США, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, NBC
Не скрывал эмоций. Порошенко в Раде резко высказался о ВСУ

Порошенко заявил о резкой нехватке дронов и боеприпасов у ВСУ на передовой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил бывший президент республики Петр Порошенко. Запись его выступления в Верховной раде опубликовал YouTube-канал "Прямой".
«

"Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать", — заявил политик.

По его словам, в ВСУ возник также дефицит дронов, хотя на специальных складах их "десятки тысяч".
"Это преступление, за которое нужно наказывать", — возмутился Порошенко.
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Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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ПолитикаУкраинаСШАПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныNBC
 
 
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