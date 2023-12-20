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Украинская погранслужба рассказала, как призывники выезжают из страны - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917044213.html
Украинская погранслужба рассказала, как призывники выезжают из страны
Украинская погранслужба рассказала, как призывники выезжают из страны - РИА Новости, 20.12.2023
Украинская погранслужба рассказала, как призывники выезжают из страны
Мужчины призывного возраста выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью, возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T17:57
2023-12-20T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мужчины призывного возраста выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью, возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук. "На Украине в месяц выдается около шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% - инвалиды и сопровождающие. Это болезненная для нас категория, потому что в законодательстве не детализована система контроля за лицами, которые сопровождает лиц с инвалидностью. С инвалидом могут выехать несколько человек, а вернуться могут не все", - сказал Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.Матвийчук добавил, что на Украине сейчас рассматриваются изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с ним и сам должен вернуться на Украину. Однако пока такого правила нет, а документ на сопровождающих лиц не имеет защиты, его легко подделать. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Украинская погранслужба рассказала, как призывники выезжают из страны

Погранслужба: призывники покидают Украину под видом сопровождающих для инвалидов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Мужчины призывного возраста выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью, возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук.
"На Украине в месяц выдается около шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% - инвалиды и сопровождающие. Это болезненная для нас категория, потому что в законодательстве не детализована система контроля за лицами, которые сопровождает лиц с инвалидностью. С инвалидом могут выехать несколько человек, а вернуться могут не все", - сказал Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.
Матвийчук добавил, что на Украине сейчас рассматриваются изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с ним и сам должен вернуться на Украину. Однако пока такого правила нет, а документ на сопровождающих лиц не имеет защиты, его легко подделать.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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