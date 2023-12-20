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На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916957355.html
На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы
На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы - РИА Новости, 20.12.2023
На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы
Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:27
2023-12-20T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в военкоматы. "Когда соответствующий законопроект будет принят… будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове. Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (территориальный центр комплектации - военкомат - ред.) города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК", - сказал Фитьо в интервью агентству РБК-Украина. Фитьо также добавил, что уклонистом считается тот военнообязанный, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет. Он также отметил, что базы данных военкоматов уже переведены в электронную форму, это "позволяет вручать повестки военнообязанным в любой точке страны, так как сотрудники военкоматов могут видеть личные дела, заведенные в других регионах". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html
https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы

На Украине могут обязать работодателей лично отвозить призывников в военкоматы

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в военкоматы.
"Когда соответствующий законопроект будет принят… будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове. Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (территориальный центр комплектации - военкомат - ред.) города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК", - сказал Фитьо в интервью агентству РБК-Украина.
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Фитьо также добавил, что уклонистом считается тот военнообязанный, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет. Он также отметил, что базы данных военкоматов уже переведены в электронную форму, это "позволяет вручать повестки военнообязанным в любой точке страны, так как сотрудники военкоматов могут видеть личные дела, заведенные в других регионах".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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