https://ria.ru/20231220/ukraina-1916957355.html

На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы

На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы - РИА Новости, 20.12.2023

На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы

Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:27

2023-12-20T14:27

2023-12-20T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в военкоматы. "Когда соответствующий законопроект будет принят… будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове. Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (территориальный центр комплектации - военкомат - ред.) города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК", - сказал Фитьо в интервью агентству РБК-Украина. Фитьо также добавил, что уклонистом считается тот военнообязанный, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет. Он также отметил, что базы данных военкоматов уже переведены в электронную форму, это "позволяет вручать повестки военнообязанным в любой точке страны, так как сотрудники военкоматов могут видеть личные дела, заведенные в других регионах". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html

https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр