На Украине могут обязать работодателей отвозить призывников в военкоматы
На Украине могут обязать работодателей лично отвозить призывников в военкоматы
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Начальник пресс-службы командования сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации руководителей предприятий могут обязать лично доставлять призывников в военкоматы.
"Когда соответствующий законопроект будет принят… будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове. Тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК (территориальный центр комплектации - военкомат - ред.) города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК", - сказал Фитьо в интервью агентству РБК-Украина.
Фитьо также добавил, что уклонистом считается тот военнообязанный, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет. Он также отметил, что базы данных военкоматов уже переведены в электронную форму, это "позволяет вручать повестки военнообязанным в любой точке страны, так как сотрудники военкоматов могут видеть личные дела, заведенные в других регионах".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.