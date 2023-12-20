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СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 20.12.2023 (обновлено: 13:21 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916926940.html
СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории
СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории - РИА Новости, 20.12.2023
СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории
Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:13
2023-12-20T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать дронами и ракетами, пишет газета New York Times. По данным газеты, Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. При этом эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом. Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году. "Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", - пишет газета. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории

NYT: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать дронами и ракетами, пишет газета New York Times.
По данным газеты, Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. При этом эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом.
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Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.
"Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", - пишет газета.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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