СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории
NYT: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать дронами и ракетами, пишет газета New York Times.
По данным газеты, Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. При этом эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом.
Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году.
"Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", - пишет газета.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.