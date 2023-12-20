https://ria.ru/20231220/ukraina-1916926940.html

СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории

СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории - РИА Новости, 20.12.2023

СМИ: у Украины осталось мало шансов взять какие-либо территории

Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:13

2023-12-20T13:13

2023-12-20T13:21

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, поэтому, чтобы иметь возможность вести переговоры с Москвой в 2025 году, Украина может только угрожать дронами и ракетами, пишет газета New York Times. По данным газеты, Украина еще долго будет вынуждена ждать западную помощь для борьбы с более масштабной российской армией, имеющей поддержку намного более развитой промышленности. При этом эта помощь с Запада сейчас находится под вопросом. Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии "Удерживай и наращивай", которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий и наращивание возможности производить свое вооружение в 2024 году. "Учитывая, что украинское наступление сейчас застопорилось, а шансов на продвижение на суше мало, цель будет состоять в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы появилась возможность для содержательных переговоров с Россией в конце следующего года или в 2025 году", - пишет газета. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр