Рейтинг@Mail.ru
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916879487.html
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 20.12.2023
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП
Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:21
2023-12-20T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны. Владимир Зеленский накануне впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. По его оценке, мобилизация в таком виде обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). По данным статслужбы, ВВП Украины в прошлом году упал на 29,1% - с 5,5 триллиона гривен до 3,8 триллиона гривен. При стоимости мобилизации в 500 миллиардов гривен, Украина лишится около 13% ВВП. Одновременно количество занятых на предприятиях в Украине еще по итогам прошлого года сократилось на 1 миллион человек - до минимальных с 2010 года 5,4 миллиона человек. При мобилизации 450-500 тысяч человек количество занятых на предприятиях в стране снизится на 8,3-9,3% и составит менее 5 миллионов человек.
https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП

Новая волна мобилизации лишит Украину 13 процентов ВВП и 8-9 процентов занятых

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны.
Владимир Зеленский накануне впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. По его оценке, мобилизация в таком виде обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
По данным статслужбы, ВВП Украины в прошлом году упал на 29,1% - с 5,5 триллиона гривен до 3,8 триллиона гривен. При стоимости мобилизации в 500 миллиардов гривен, Украина лишится около 13% ВВП.
Одновременно количество занятых на предприятиях в Украине еще по итогам прошлого года сократилось на 1 миллион человек - до минимальных с 2010 года 5,4 миллиона человек. При мобилизации 450-500 тысяч человек количество занятых на предприятиях в стране снизится на 8,3-9,3% и составит менее 5 миллионов человек.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"У них нулевой КПД". Названа главная проблема украинской армии
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала