https://ria.ru/20231220/ukraina-1916879487.html
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП - РИА Новости, 20.12.2023
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП
Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:21
2023-12-20T10:21
2023-12-20T10:21
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны. Владимир Зеленский накануне впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. По его оценке, мобилизация в таком виде обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). По данным статслужбы, ВВП Украины в прошлом году упал на 29,1% - с 5,5 триллиона гривен до 3,8 триллиона гривен. При стоимости мобилизации в 500 миллиардов гривен, Украина лишится около 13% ВВП. Одновременно количество занятых на предприятиях в Украине еще по итогам прошлого года сократилось на 1 миллион человек - до минимальных с 2010 года 5,4 миллиона человек. При мобилизации 450-500 тысяч человек количество занятых на предприятиях в стране снизится на 8,3-9,3% и составит менее 5 миллионов человек.
https://ria.ru/20231220/obstanovka-1916742155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Новая волна мобилизации обойдется Украине в 13 процентов ВВП
Новая волна мобилизации лишит Украину 13 процентов ВВП и 8-9 процентов занятых
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новая волна мобилизации на Украине лишит страну 13% ВВП и около 10% занятых на предприятиях, следует из расчетов РИА Новости на основе данных статслужбы страны.
Владимир Зеленский
накануне впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. По его оценке, мобилизация в таком виде обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
По данным статслужбы, ВВП Украины в прошлом году упал на 29,1% - с 5,5 триллиона гривен до 3,8 триллиона гривен. При стоимости мобилизации в 500 миллиардов гривен, Украина лишится около 13% ВВП.
Одновременно количество занятых на предприятиях в Украине еще по итогам прошлого года сократилось на 1 миллион человек - до минимальных с 2010 года 5,4 миллиона человек. При мобилизации 450-500 тысяч человек количество занятых на предприятиях в стране снизится на 8,3-9,3% и составит менее 5 миллионов человек.
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