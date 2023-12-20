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"Не просто пугает": в Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 20.12.2023
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07:14 20.12.2023 (обновлено: 15:36 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916857837.html
"Не просто пугает": в Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
"Не просто пугает": в Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы - РИА Новости, 20.12.2023
"Не просто пугает": в Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки украинских энергетиков... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T07:14
2023-12-20T15:36
в мире
украина
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
укрэнерго
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны "вгоняют" его "в ступор"."В контексте как сегодняшней пресс-конференции (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), так и последних "успехов" в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример", — написал парламентарий в соцсетях.Он процитировал энергетика Юрия Сакву, указавшего, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении "неконтролируемого финансового хаоса", который в перспективе неотвратимо может разрушить "технологический процесс".Как отметил Кучеренко, оценка "достаточно отрицательная" и тревожная. При этом он поиронизировал над "победными реляциями" по поводу "огромных успехов" реформы энергорынка, звучащими со стороны европейских и украинских чиновников."Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор", — посетовал депутат, выразив мнение, что такая же ситуация складывается в других "секторах"."Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей "готовности"?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!" — резюмировал парламентарий.Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Ранее украинские СМИ сообщали, что в связи с приходом холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916507910.html
https://ria.ru/20231219/dostoinstvo-1916755872.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Укрэнерго
"Не просто пугает": в Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы

Депутат Рады Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вызывают тревогу

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева
Неосвещенная улица в центре Киева - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны "вгоняют" его "в ступор".
"В контексте как сегодняшней пресс-конференции (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), так и последних "успехов" в евроинтеграционном процессе и так называемых успешных реформ приведу один простой пример", — написал парламентарий в соцсетях.
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Он процитировал энергетика Юрия Сакву, указавшего, что рынок электроэнергии на Украине пятый год подряд движется в направлении "неконтролируемого финансового хаоса", который в перспективе неотвратимо может разрушить "технологический процесс".
Как отметил Кучеренко, оценка "достаточно отрицательная" и тревожная. При этом он поиронизировал над "победными реляциями" по поводу "огромных успехов" реформы энергорынка, звучащими со стороны европейских и украинских чиновников.
"Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор", — посетовал депутат, выразив мнение, что такая же ситуация складывается в других "секторах".
"Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей "готовности"?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!" — резюмировал парламентарий.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций. Ранее украинские СМИ сообщали, что в связи с приходом холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.
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