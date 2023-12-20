https://ria.ru/20231220/ukraina-1916854742.html

Запад еще не раз убедится в обреченности помощи Украине, уверен Гаврилов

Запад еще не раз убедится в обреченности помощи Украине, уверен Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023

Запад еще не раз убедится в обреченности помощи Украине, уверен Гаврилов

Западу еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима – это обреченное предприятие, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:11

2023-12-20T06:11

2023-12-20T06:11

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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Западу еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима – это обреченное предприятие, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Им еще не раз предстоит убедиться, что финансирование и военная накачка киевского режима – это обреченное предприятие", - сказал Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231220/obse-1916851352.html

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россия, украина, киев, константин гаврилов, сергей лавров, нато, в мире