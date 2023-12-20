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Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине, уверен Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
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04:14 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916849078.html
Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине, уверен Гаврилов
Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине, уверен Гаврилов - РИА Новости, 20.12.2023
Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине, уверен Гаврилов
Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Киеву, для США Израиль важнее, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T04:14
2023-12-20T04:14
украина
ближний восток
россия
константин гаврилов
нато
rand
вооруженные силы украины
сергей лавров
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Киеву, для США Израиль важнее, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил собеседник агентства, в 2019 году американская аналитическая корпорация RAND (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) предлагала осуществить "перенапряжение" России, обострив все конфликты, требующие ее непосредственного вмешательства. "Но что мы видим спустя четыре года? Это американцам одновременно приходится иметь дело с тонущим киевским режимом, реагировать на ближневосточную эскалацию, удерживать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также формировать позицию по изменениям внешнеполитической линии Венесуэлы", - сказал Гаврилов. Дипломат добавил, что на европейские элиты американцы положиться уже не могут. "Они мало того, что неспособны на самостоятельные решения, так еще и опустошили национальные склады боеприпасов для насыщения ВСУ. Отсюда можно сделать вывод, что эта констелляция событий повлияет на поставки оружия Украине. В конце концов, для американцев именно Израиль – та самая рубашка, которая ближе к телу", - заключил Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916507910.html
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украина, ближний восток, россия, константин гаврилов, нато, rand, вооруженные силы украины, сергей лавров
Украина, Ближний Восток, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, RAND, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине, уверен Гаврилов

Дипломат Гаврилов: кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине

© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Киеву, для США Израиль важнее, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил собеседник агентства, в 2019 году американская аналитическая корпорация RAND (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) предлагала осуществить "перенапряжение" России, обострив все конфликты, требующие ее непосредственного вмешательства. "Но что мы видим спустя четыре года? Это американцам одновременно приходится иметь дело с тонущим киевским режимом, реагировать на ближневосточную эскалацию, удерживать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также формировать позицию по изменениям внешнеполитической линии Венесуэлы", - сказал Гаврилов.
Дипломат добавил, что на европейские элиты американцы положиться уже не могут. "Они мало того, что неспособны на самостоятельные решения, так еще и опустошили национальные склады боеприпасов для насыщения ВСУ. Отсюда можно сделать вывод, что эта констелляция событий повлияет на поставки оружия Украине. В конце концов, для американцев именно Израиль – та самая рубашка, которая ближе к телу", - заключил Гаврилов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаБлижний ВостокРоссияКонстантин ГавриловНАТОRANDВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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