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Гаврилов предрек ВСУ неминуемый коллапс из-за проблем с финансированием - РИА Новости, 20.12.2023
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03:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916846562.html
Гаврилов предрек ВСУ неминуемый коллапс из-за проблем с финансированием
Гаврилов предрек ВСУ неминуемый коллапс из-за проблем с финансированием - РИА Новости, 20.12.2023
Гаврилов предрек ВСУ неминуемый коллапс из-за проблем с финансированием
Финансирование военной поддержки Киева англосаксонскими кураторами будет угасать, а без доллара США коллапс ВСУ неминуем, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:16
2023-12-20T03:16
украина
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Финансирование военной поддержки Киева англосаксонскими кураторами будет угасать, а без доллара США коллапс ВСУ неминуем, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат напомнил, что динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. По его словам, помимо прочего, на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих вооруженным силам Украины складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих "Леопардов" и "Брэдли" на полях сражений. "Достаточно сказать, что сейчас Конгресс США ушел на рождественские каникулы без согласования военной поддержки Украине. Поэтому в перспективе финансирование "украинского проекта" англосаксонских кураторов, судя по всему, будет угасать. А без американского доллара коллапс ВСУ неминуем", - сказал Гаврилов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, россия, сша, константин гаврилов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, США, Константин Гаврилов, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Гаврилов предрек ВСУ неминуемый коллапс из-за проблем с финансированием

Гаврилов: коллапс ВСУ неминуем из-за того, что финподдержка Киева будет угасать

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ВЕНА, 20 дек - РИА Новости. Финансирование военной поддержки Киева англосаксонскими кураторами будет угасать, а без доллара США коллапс ВСУ неминуем, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат напомнил, что динамика поставок оружия на Украину в течение 2023 года менялась. По его словам, помимо прочего, на нее влияли успешная демилитаризация принадлежащих вооруженным силам Украины складов натовского оружия и боеприпасов, а также распространяемые Минобороны России кадры горящих "Леопардов" и "Брэдли" на полях сражений.
"Достаточно сказать, что сейчас Конгресс США ушел на рождественские каникулы без согласования военной поддержки Украине. Поэтому в перспективе финансирование "украинского проекта" англосаксонских кураторов, судя по всему, будет угасать. А без американского доллара коллапс ВСУ неминуем", - сказал Гаврилов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияСШАКонстантин ГавриловСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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