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Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора - РИА Новости, 20.12.2023
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00:10 20.12.2023 (обновлено: 09:08 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916836667.html
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора - РИА Новости, 20.12.2023
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора
Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T00:10
2023-12-20T09:08
владимир путин
киев
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности России.&quot;Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей&quot;, — сказал он.Глава государства призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами. Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие следует жестко пресекать, подчеркнул Путин. У органов безопасности, выразил уверенность он, имеются все возможности, чтобы защитить страну и ее граждан.Во вторник директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Бортников подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По его словам, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России
Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России
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владимир путин, киев, россия
Владимир Путин, Киев, Россия
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора

Путин: Киев при поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террора

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Киев при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности России.
«

"Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей", — сказал он.

Глава государства призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей, активно взаимодействовать с Минобороны и другими ведомствами.
Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие следует жестко пресекать, подчеркнул Путин. У органов безопасности, выразил уверенность он, имеются все возможности, чтобы защитить страну и ее граждан.
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Во вторник директор ФСБ Александр Бортников в комментарии Первому каналу на полях расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Бортников подчеркнул, что ФСБ активно выявляет таких людей. По его словам, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
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