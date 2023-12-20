https://ria.ru/20231220/ugroza-1917103239.html
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником - РИА Новости, 20.12.2023
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником
Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", при этом Прага намерена минимизировать возможность масштабного... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:06
2023-12-20T23:06
2023-12-20T23:35
россия
петр павел
нато
чехия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", при этом Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе, заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии. Чешское издание Seznam Zprávy в сентябре сообщало о новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьезной угрозой" для страны. Газета тогда писала, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей чешской оборонной политики в том документе назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием". "Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия... В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие", - приводятся слова Ржехки во вступительном слове к новой концепции, опубликованной на сайте минобороны. В документе отмечается, что чешская армия испытывает недостаток персонала, боеприпасов, у нее не хватает возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов на своей территории. Помимо этого, ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий в армию. В ноябре президент Чехии Петр Павел заявлял, что не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его заявление, отмечал, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии. Он также подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для России как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.
https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html
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россия, петр павел, нато, чехия, европа, дмитрий песков
Россия, Петр Павел, НАТО, Чехия, Европа, Дмитрий Песков
ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником
ВС Чехии назвали Россию прямой угрозой безопасности в военной концепции
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", при этом Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе, заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии.
Чешское издание Seznam Zprávy в сентябре сообщало о новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьезной угрозой" для страны. Газета тогда писала, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей чешской оборонной политики в том документе назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием".
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"Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия... В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие", - приводятся слова Ржехки во вступительном слове к новой концепции, опубликованной на сайте минобороны.
В документе отмечается, что чешская армия испытывает недостаток персонала, боеприпасов, у нее не хватает возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов на своей территории. Помимо этого, ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий в армию.
В ноябре президент Чехии Петр Павел
заявлял, что не только Чехия, но и все в НАТО
рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя его заявление, отмечал, что сегодня из Праги слышно много истеричных заявлений, и это не красит руководство Чехии.
Он также подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для России как подконтрольная США
и состоящая в Североатлантическом альянсе - НАТО, который двигается всей мощью к границам РФ.
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