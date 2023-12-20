https://ria.ru/20231220/tsypkin-1916890698.html
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе - РИА Новости, 20.12.2023
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе
Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:02
2023-12-20T13:02
2023-12-20T14:57
шоубиз
александр цыпкин
знаменитости
новости шоу-бизнеса
развод
отношения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155561/41/1555614153_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_11ef1b4850fe4d6f60faed1b1e6a2b6b.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.Знаменитость сразу пояснила, что это было обоюдное решение."Мы с Сашей приняли решение развестись. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями", — написала Лаврентьева.Она пояснила, что супруги по-прежнему уважают и ценят друг друга, но приняли окончательное решение расстаться."Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся", — написала предпринимательница.Лаврентьева попросила подписчиков уважать свое личное пространство и не задавать лишних вопросов. Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. Для обоих это был не первый брак.Общих детей у пары нет. Лаврентьева воспитывает от предыдущих отношений дочь Алину и сына Егора.
https://radiosputnik.ru/20231006/brezhneva-1900932742.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155561/41/1555614153_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_71ce2ea31920c8b2848b60646c52c344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыпкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, развод, отношения
Шоубиз, Александр Цыпкин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, развод, отношения
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе
Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин разводятся после пяти лет брака
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила
в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.
Знаменитость сразу пояснила, что это было обоюдное решение.
«
"Мы с Сашей приняли решение развестись. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями", — написала Лаврентьева.
Она пояснила, что супруги по-прежнему уважают и ценят друг друга, но приняли окончательное решение расстаться.
«
"Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся", — написала предпринимательница.
Лаврентьева попросила подписчиков уважать свое личное пространство и не задавать лишних вопросов.
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. Для обоих это был не первый брак.
Общих детей у пары нет. Лаврентьева воспитывает от предыдущих отношений дочь Алину и сына Егора.
Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе