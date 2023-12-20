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Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе - РИА Новости, 20.12.2023

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе

Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:02

2023-12-20T13:02

2023-12-20T14:57

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.Знаменитость сразу пояснила, что это было обоюдное решение."Мы с Сашей приняли решение развестись. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями", — написала Лаврентьева.Она пояснила, что супруги по-прежнему уважают и ценят друг друга, но приняли окончательное решение расстаться."Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся", — написала предпринимательница.Лаврентьева попросила подписчиков уважать свое личное пространство и не задавать лишних вопросов. Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. Для обоих это был не первый брак.Общих детей у пары нет. Лаврентьева воспитывает от предыдущих отношений дочь Алину и сына Егора.

https://radiosputnik.ru/20231006/brezhneva-1900932742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр цыпкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, развод, отношения