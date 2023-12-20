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Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе - РИА Новости, 20.12.2023
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Шоубиз
 
13:02 20.12.2023 (обновлено: 14:57 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/tsypkin-1916890698.html
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе - РИА Новости, 20.12.2023
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе
Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:02
2023-12-20T14:57
шоубиз
александр цыпкин
знаменитости
новости шоу-бизнеса
развод
отношения
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.Знаменитость сразу пояснила, что это было обоюдное решение."Мы с Сашей приняли решение развестись. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями", — написала Лаврентьева.Она пояснила, что супруги по-прежнему уважают и ценят друг друга, но приняли окончательное решение расстаться.&quot;Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся&quot;, — написала предпринимательница.Лаврентьева попросила подписчиков уважать свое личное пространство и не задавать лишних вопросов. Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. Для обоих это был не первый брак.Общих детей у пары нет. Лаврентьева воспитывает от предыдущих отношений дочь Алину и сына Егора.
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александр цыпкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, развод, отношения
Шоубиз, Александр Цыпкин, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, развод, отношения
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева объявили о разводе

Оксана Лаврентьева и писатель Александр Цыпкин разводятся после пяти лет брака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Александр Цыпкин и его супруга Оксана Лаврентьева
Писатель Александр Цыпкин и его супруга Оксана Лаврентьева - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Писатель Александр Цыпкин и его супруга Оксана Лаврентьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Предпринимательница и телеведущая Оксана Лаврентьева сообщила в своем Телеграмм-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.
Знаменитость сразу пояснила, что это было обоюдное решение.
«
"Мы с Сашей приняли решение развестись. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями", — написала Лаврентьева.
Она пояснила, что супруги по-прежнему уважают и ценят друг друга, но приняли окончательное решение расстаться.
«

"Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся", написала предпринимательница.

Лаврентьева попросила подписчиков уважать свое личное пространство и не задавать лишних вопросов.
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева поженились в 2018 году. Для обоих это был не первый брак.
Общих детей у пары нет. Лаврентьева воспитывает от предыдущих отношений дочь Алину и сына Егора.
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