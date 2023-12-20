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ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента
Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:09
2023-12-20T11:09
2023-12-20T15:51
политика
россия
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цик рф
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова."На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента
Памфилова: поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента