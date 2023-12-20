https://ria.ru/20231220/tsik-1916888772.html

ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента - РИА Новости, 20.12.2023

ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:09

2023-12-20T11:09

2023-12-20T15:51

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова."На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.

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Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, цик рф