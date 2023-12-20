Рейтинг@Mail.ru
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 20.12.2023 (обновлено: 15:51 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/tsik-1916888772.html
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента - РИА Новости, 20.12.2023
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента
Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:09
2023-12-20T15:51
политика
россия
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914564385_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_5941354c92a42d7135718b940249de59.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова."На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.
https://ria.ru/20231220/registratsiya-1916890228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914564385_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_9434fd9a24ad405022645c1f13105adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, цик рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

Памфилова: поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на выборах президента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России поступили в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
"На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.
Собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина
11:15
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала