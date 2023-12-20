https://ria.ru/20231220/tramp-1916844668.html

Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо

Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо - РИА Новости, 20.12.2023

Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз для определения кандидата от республиканцев на... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:32

2023-12-20T02:32

2023-12-20T10:31

колорадо

дональд трамп

сша

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916878668_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_44a74fd70e496892a99aa76b60b9c4c8.jpg

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз для определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года, следует из вердикта.Суд подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что политика нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".В соответствии с этим "будет неправильно указывать Трампа в качестве кандидата на праймериз", говорится в решении.В штабе политика назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.Кандидат от партии на выборах президента определяется на национальном съезде объединения по итогам праймериз в штатах, которые определяют количество делегатов от каждого в поддержку кого-либо из номинантов. Таким образом, даже если Трамп не будет представлен в одном из штатов, у него останется возможность выдвинуться от республиканцев.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме.Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против самого политика.Следующие выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html

https://ria.ru/20231216/tramp-1916250463.html

колорадо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колорадо, дональд трамп, сша, джо байден, в мире