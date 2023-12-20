https://ria.ru/20231220/tank-1916854367.html

Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ

Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ

Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили танк ВСУ на купянском направлении в зоне проведения... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T06:05

2023-12-20T06:05

2023-12-20T06:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-64

т-80

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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили танк ВСУ на купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Танк Т-64 противника на данном направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80 уничтожили танк боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. "Советские танки Т-64 широко используется боевиками ВСУ на купянском направлении. Вооружение иностранного производства противник пытается беречь. Да и в такие зимы советская техника лучше ходит", - сказал командир танка Т-80 с позывным "Быстрый".

https://ria.ru/20230910/tanki-1895340277.html

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россия, вооруженные силы украины, т-64, т-80