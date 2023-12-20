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Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/tank-1916854367.html
Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ
Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023
Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ
Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили танк ВСУ на купянском направлении в зоне проведения... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T06:05
2023-12-20T06:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-64
т-80
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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили танк ВСУ на купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России. "Танк Т-64 противника на данном направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80 уничтожили танк боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. "Советские танки Т-64 широко используется боевиками ВСУ на купянском направлении. Вооружение иностранного производства противник пытается беречь. Да и в такие зимы советская техника лучше ходит", - сказал командир танка Т-80 с позывным "Быстрый".
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россия, вооруженные силы украины, т-64, т-80
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-64, Т-80
Российские военные уничтожили на Купянском направлении танк Т-64 ВСУ

Экипажи российских танков Т-80 уничтожили в зоне СВО Т-64 ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии танковой армии Западной группировки российских войск уничтожили танк ВСУ на купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Танк Т-64 противника на данном направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80 уничтожили танк боевиков ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.
"Советские танки Т-64 широко используется боевиками ВСУ на купянском направлении. Вооружение иностранного производства противник пытается беречь. Да и в такие зимы советская техника лучше ходит", - сказал командир танка Т-80 с позывным "Быстрый".
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-64Т-80
 
 
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