https://ria.ru/20231220/taksi-1916900050.html

В ГД предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников

В ГД предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников - РИА Новости, 20.12.2023

В ГД предложили сдержать цены на такси в преддверии новогодних праздников

В Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, а также ослабить проверки самозанятых таксистов, чтобы сдержать цены в... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:29

2023-12-20T14:29

2023-12-20T14:32

россия

москва

госдума рф

яндекс.такси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766645794_0:167:3192:1963_1920x0_80_0_0_8f3bb2492f5773e04254d00b520e8924.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Госдуме предложили скорректировать алгоритмы, определяющие стоимость поездки на такси, а также ослабить проверки самозанятых таксистов, чтобы сдержать цены в преддверии новогодних праздников, с такими инициативами в "Яндекс. Такси" и МВД России обратился первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев, соответствующие документы имеются в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении в "Яндекс.Такси", сейчас ценообразование в такси динамическое: цена повышается в зависимости от превышения спроса над предложением. Так, по информации водителей такси, их организованные сообщества в часы пик отказываются от заказов, чтобы сократить предложение и повысить стоимость поездки, указывает автор инициативы. "Считаю, что алгоритмы, определяющие стоимость поездки, должны быть скорректированы и не допускать резкого повышения цен при массовом отказе от заказа со стороны водителей такси", - следует из обращения Гусева к генеральному директору "Яндекс. Такси" Александру Аникину. Депутат также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой "временно ограничиться мерами предупредительного характера" при проведении проверок соблюдения требований Закона о такси, принятого в 2022 году. Закон, в частности, предоставляет индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если у них есть разрешение, а самозанятым - при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Гусев отметил, что в последние месяцы в Москве и других субъектах РФ наблюдается резкий рост цен на такси: стоимость поездки в столице выросла на 40%, а в часы пик она возрастает в 2-3 рада, при этом в преддверии Нового года ожидается дополнительный рост цен. По его словам, махинации водителей и резкие скачки цен стали возможны из-за резкого сокращения числа самозанятых таксистов, в связи с принятием закона о такси: "более чем за 3 месяца действия закона … только 3725 самозанятых водителей из более чем 2,5 миллионов перевозчиков получили разрешение". "Наибольший рост цен на такси отмечен в тех регионах, где органы региональной власти совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся рейды, направленные на выявление нарушителей правил оказания услуг такси", - пояснил депутат. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу такси. Закон, в частности, регулирует доступ водителей к этой работе и их взаимоотношения с агрегаторами такси, определяет порядок выплаты компенсаций пассажирам в случае ДТП, предполагает создание реестра такси и федеральной государственной информационной системы легковых такси. Закон также обязывает службы заказа такси предоставлять уполномоченным органам удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а перевозчиков - вести журнал заказов такси. Позднее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает отсрочить введение ряда положений закона о такси, в том числе касающихся ОСАГО, медосмотра и аттестации, из-за неготовности регионов и угрозы роста цен на услуги такси.

https://ria.ru/20231220/moskva-1916877788.html

https://ria.ru/20231127/taksi-1912194767.html

https://ria.ru/20231220/prazdniki-1906455182.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, госдума рф, яндекс.такси