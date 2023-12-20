https://ria.ru/20231220/svyaz-1916999531.html
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине
Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:09
2023-12-20T16:09
2023-12-20T16:19
в мире
технологии
украина
киевстар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916880470_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ab387febec6d206ec364edcf6b75bcc.jpg
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. Ранее в среду абоненты "Киевстара" жаловались на повторное отсутствие мобильной связи, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов уже восстановлена. В компании отметили, что проблемы наблюдаются на западе и юге Украины, и заверили, что работают над восстановлением сервисов. "В "Киевстаре" устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в городах на западе и юге, сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении "Общественного"."Киевстар" в среду предупредил о возможных кратковременных сложностях в работе, поскольку после масштабного сбоя более недели назад сеть находится на этапе стабилизации. Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916880470_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6f26c0c882a4cb5af97328ad28ae361d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, киевстар
В мире, Технологии, Украина, Киевстар
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине
Общественное: "Киевстар" заявил о восстановлении связи на западе и юге Украины
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале
.
Ранее в среду абоненты "Киевстара" жаловались на повторное отсутствие мобильной связи, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов уже восстановлена. В компании отметили, что проблемы наблюдаются на западе и юге Украины, и заверили, что работают над восстановлением сервисов.
«
"В "Киевстаре" устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в городах на западе и юге, сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении "Общественного".
"Киевстар" в среду предупредил о возможных кратковременных сложностях в работе, поскольку после масштабного сбоя более недели назад сеть находится на этапе стабилизации. Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
Зеленский теряет контроль. Украину поставили перед тяжелым выбором