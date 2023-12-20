https://ria.ru/20231220/svyaz-1916999531.html

"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине

"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине - РИА Новости, 20.12.2023

"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине

Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:09

2023-12-20T16:09

2023-12-20T16:19

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киевстар

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. Ранее в среду абоненты "Киевстара" жаловались на повторное отсутствие мобильной связи, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов уже восстановлена. В компании отметили, что проблемы наблюдаются на западе и юге Украины, и заверили, что работают над восстановлением сервисов. "В "Киевстаре" устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в городах на западе и юге, сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении "Общественного"."Киевстар" в среду предупредил о возможных кратковременных сложностях в работе, поскольку после масштабного сбоя более недели назад сеть находится на этапе стабилизации. Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916532509.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, киевстар