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"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
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16:09 20.12.2023 (обновлено: 16:19 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/svyaz-1916999531.html
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине - РИА Новости, 20.12.2023
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине
Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:09
2023-12-20T16:19
в мире
технологии
украина
киевстар
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. Ранее в среду абоненты "Киевстара" жаловались на повторное отсутствие мобильной связи, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов уже восстановлена. В компании отметили, что проблемы наблюдаются на западе и юге Украины, и заверили, что работают над восстановлением сервисов. &quot;В &quot;Киевстаре&quot; устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в городах на западе и юге, сервисы работают в обычном режиме&quot;, - говорится в сообщении &quot;Общественного&quot;."Киевстар" в среду предупредил о возможных кратковременных сложностях в работе, поскольку после масштабного сбоя более недели назад сеть находится на этапе стабилизации. Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
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в мире, технологии, украина, киевстар
В мире, Технологии, Украина, Киевстар
"Киевстар" заявил об устранении проблем со связью на Украине

Общественное: "Киевстар" заявил о восстановлении связи на западе и юге Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoВышка украинской телекоммуникационной компании "Киевстар"
Вышка украинской телекоммуникационной компании Киевстар - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вышка украинской телекоммуникационной компании "Киевстар". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Компания "Киевстар" устранила проблемы со связью и интернетом, возникшие утром у абонентов в западной и южной частях Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
Ранее в среду абоненты "Киевстара" жаловались на повторное отсутствие мобильной связи, хотя накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов уже восстановлена. В компании отметили, что проблемы наблюдаются на западе и юге Украины, и заверили, что работают над восстановлением сервисов.
«

"В "Киевстаре" устранили проблемы со связью и мобильным интернетом, возникшие утром в городах на западе и юге, сервисы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении "Общественного".

"Киевстар" в среду предупредил о возможных кратковременных сложностях в работе, поскольку после масштабного сбоя более недели назад сеть находится на этапе стабилизации. Сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора.
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