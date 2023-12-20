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Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/svo-1917054852.html
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.12.2023
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл
Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:17
2023-12-20T18:17
специальная военная операция на украине
москва
украина
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы. "Долгом каждого является посильная помощь тем, кто проливал кровь ради благополучия Отечества, а также тем, чьи главы семейств положили свою жизнь за нас. Долг же священников — оказывать таковым особое пастырское внимание и заботу", - сказал патриарх. Он напомнил, что провел встречу с представителями государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который занимается социализацией участников военных действий, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением, переобучением, опекает семьи бойцов.
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москва, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: каждый должен посильно помогать участникам СВО на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы.
"Долгом каждого является посильная помощь тем, кто проливал кровь ради благополучия Отечества, а также тем, чьи главы семейств положили свою жизнь за нас. Долг же священников — оказывать таковым особое пастырское внимание и заботу", - сказал патриарх.
Он напомнил, что провел встречу с представителями государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который занимается социализацией участников военных действий, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением, переобучением, опекает семьи бойцов.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраина
 
 
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