https://ria.ru/20231220/svo-1917054852.html
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.12.2023
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл
Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T18:17
2023-12-20T18:17
2023-12-20T18:17
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы. "Долгом каждого является посильная помощь тем, кто проливал кровь ради благополучия Отечества, а также тем, чьи главы семейств положили свою жизнь за нас. Долг же священников — оказывать таковым особое пастырское внимание и заботу", - сказал патриарх. Он напомнил, что провел встречу с представителями государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который занимается социализацией участников военных действий, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением, переобучением, опекает семьи бойцов.
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина
Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: каждый должен посильно помогать участникам СВО на Украине
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы.
"Долгом каждого является посильная помощь тем, кто проливал кровь ради благополучия Отечества, а также тем, чьи главы семейств положили свою жизнь за нас. Долг же священников — оказывать таковым особое пастырское внимание и заботу", - сказал патриарх.
Он напомнил, что провел встречу с представителями государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который занимается социализацией участников военных действий, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением, переобучением, опекает семьи бойцов.
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