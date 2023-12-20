https://ria.ru/20231220/svo-1917054852.html

Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл

Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 20.12.2023

Помощь участникам СВО является долгом каждого, заявил патриарх Кирилл

Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:17

2023-12-20T18:17

2023-12-20T18:17

специальная военная операция на украине

москва

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914707561_0:135:3038:1844_1920x0_80_0_0_f54a0ebcb11c564215545a442bcca962.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Каждый должен посильно помогать участникам спецоперации на Украине и членам семей погибших воинов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы. "Долгом каждого является посильная помощь тем, кто проливал кровь ради благополучия Отечества, а также тем, чьи главы семейств положили свою жизнь за нас. Долг же священников — оказывать таковым особое пастырское внимание и заботу", - сказал патриарх. Он напомнил, что провел встречу с представителями государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", который занимается социализацией участников военных действий, реабилитацией, лечением, трудоустройством, обучением, переобучением, опекает семьи бойцов.

https://ria.ru/20231220/ieromonakh-1916889025.html

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, украина