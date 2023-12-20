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Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 20.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 20.12.2023 (обновлено: 15:26 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/svo-1916954771.html
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 20.12.2023
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T14:15
2023-12-20T15:26
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
клещеевка
ми-24
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны. &quot;На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" совместно с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские бойцы при поддержке артиллерии продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.
https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html
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Минобороны об отражении атак ВСУ на Купянском направлении
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Клещеевка, Ми-24
Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

МО: ВСУ потеряли около 220 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны.
«

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • два пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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13:03

Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" совместно с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-20.
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10:46

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.
Потери противника составили:
  • до 250 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
  • САУ AS-90 производства Великобритании;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • две самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • гаубицу Д-30;
  • САУ "Гвоздика".
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Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • две самоходные артиллерийские установки "Акация".
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Вчера, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • два орудия Д-20;
  • гаубица Д-30.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 08:00

Херсонское направление

Российские бойцы при поддержке артиллерии продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • два автомобиля;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • орудие "Гиацинт-Б";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 11:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКлещеевкаМи-24
 
 
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