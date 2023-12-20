Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении
МО: ВСУ потеряли около 220 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны.
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"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- два пикапа;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" совместно с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- гаубица Д-20.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.
Потери противника составили:
- до 250 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
- САУ AS-90 производства Великобритании;
- две гаубицы "Мста-Б";
- две самоходные артиллерийские установки "Акация";
- гаубицу Д-30;
- САУ "Гвоздика".
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- два пикапа;
- две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Запорожское направление
Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- два орудия Д-20;
- гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские бойцы при поддержке артиллерии продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих убитыми и ранеными;
- два автомобиля;
- две гаубицы "Мста-Б";
- орудие "Гиацинт-Б";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.