https://ria.ru/20231220/svo-1916954771.html

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 20.12.2023

Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T14:15

2023-12-20T14:15

2023-12-20T15:26

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщили в Минобороны. "На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — говорится в сводке.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" совместно с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские бойцы при поддержке артиллерии продолжили успешно действовать на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить пять снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.

https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html

https://ria.ru/20231220/uverennost-1916884876.html

https://ria.ru/20231220/oruzhie-1916867065.html

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

клещеевка

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Минобороны об отражении атак ВСУ на Купянском направлении "На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", - говорится в сводке. 2023-12-20T14:15 true PT0M26S

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украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, клещеевка, ми-24