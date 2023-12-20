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Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы - РИА Новости, 20.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/svo-1916916531.html
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы - РИА Новости, 20.12.2023
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы
Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:38
2023-12-20T12:38
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политика
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владимир путин
андрей турчак
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал Турчак.
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политика, россия, владимир путин, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы

Турчак: рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы

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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал Турчак.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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