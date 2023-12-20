https://ria.ru/20231220/svo-1916916531.html

Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы

Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы - РИА Новости, 20.12.2023

Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы

Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:38

2023-12-20T12:38

2023-12-20T12:38

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

андрей турчак

совет федерации рф

единая россия

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал Турчак.

https://ria.ru/20231219/putin-1916796661.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия, ситуация в днр и лнр