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Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы - РИА Новости, 20.12.2023
Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы
Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T12:38
2023-12-20T12:38
2023-12-20T12:38
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Рабочая группа по СВО в январе доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы за год, сообщил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал Турчак.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы
Турчак: рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах годовой работы