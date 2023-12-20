https://ria.ru/20231220/svetilniki-1916944872.html

Пермский "Дюрэй" успешно поставляет светильники в Казахстан

Пермский "Дюрэй" успешно поставляет светильники в Казахстан - РИА Новости, 20.12.2023

Пермский "Дюрэй" успешно поставляет светильники в Казахстан

Компания Дюрэй, производящая все типы светильников и активно развивающий экспортные поставки, получила "птичку" Made in Russia - знак качества по программе... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:41

2023-12-20T13:41

2023-12-20T13:43

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Компания Дюрэй, производящая все типы светильников и активно развивающий экспортные поставки, получила "птичку" Made in Russia - знак качества по программе добровольной сертификации от Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), сообщает центр. "Птичка" полетела по направлению "Надежность", что обосновывает основной принцип компании о долговечности и безопасности произведенных источников света. "Сделано в России/Made in Russia" подтверждает добросовестность и надежность отечественного производителя", - говорится в сообщении. История сотрудничества компании "Дюрэй" с РЭЦ началась в 2019 году, когда пермский Центр поддержки экспорта помогал АО "Дюрэй" софинансировать договор обязательной сертификации соответствия на ряд светильников. В 2023 году "Дюрэй" получил сертификат "Сделано в России" в рамках программы РЭЦ, которую поддерживает Фонд Росконгресс. Компания с благодарностью отмечает, что осенью РЭЦ организовал выставки и встречи с партнёрами ближнего зарубежья в Казахстане и Азербайджане, на которых были открыты новые горизонты сотрудничества и экспортные пути. Компания "Дюрэй" была основана в 2010 году и занималась преимущественно производством административно-бытовых светодиодных светильников. Спустя 13 лет "Дюрэй" производит все типы промышленных светильников, в том числе взрывозащищенные, офисные и школьные светильники, освещение для торговых пространств, для ЖКХ, уличные светильники и прожекторы, есть модели для медицинских учреждений и рециркуляторы. За годы существования компания значительно расширила ассортимент производимой продукции - сейчас в ассортименте 20 серий, 330 моделей и 2100 модификаций светодиодных светильников. В 2020 году в "Дюрэй" запустили SMT-линию – высокопроизводительную линию поверхностного монтажа светодиодов. Компания направила первый экспортный луч света на международный рынок еще в 2013 году. "За последние 3 года мы успешно поставляли нашу продукцию на экспортные рынки Беларуси и Казахстана. Для нас преимущества экспорта очевидны — это эффективный инструмент развития предприятия: увеличение объёма продаж за счет освоения новых рынков; поиск стратегических партнеров; уменьшение себестоимости единицы продукции; регулирование сезонных колебаний на внутреннем рынке", - отметил генеральный директор компании Вадим Демаков. Благодаря плотному сотрудничеству с дружественными странами компания стойко переживает нынешние непростые времена. "Любой кризис в стране - это всегда поиск других возможностей. Когда закрывается одна дверь, неизбежно открывается другая. Наша задача - искать и находить нестандартные решения бизнес-процессов для предприятия в столь нестабильное время. Мы справляемся", - подчеркнул коммерческий директор "Дюрея" Олег Мокин. В сентябре 2023 года компания "Дюрэй" приняла участие в 29-ой Казахстанской Международной выставке KazBuild 2023, что способствовало значительному продвижению продукции TM DURAY на рынке Казахстана. На данный момент Казахстан является одним из важнейших импортеров световой продукции "Дюрэй". У этого сотрудничества есть интересная история, которая описывает поставку более 2000 светильников логистическому центру "Арбуз" в Алматы. "Арбуз" - это крупнейший маркетплейс Казахстана, основным направлением которого является доставка продуктов. Для выполнения этого заказа было создано более трех модификаций офисных светодиодных светильников "Байкал", а также светильники "Алтай" и "Вектор" для максимально комфортного и экономичного освещения здания площадью более 2000 кв.м. "Дюрэй" имеет развитую коммуникацию на поставки в B2B и B2G сегментах бизнеса. Одними из крупнейших проектов по освещению являются государственные и коммерческие заказы, например: архитектурное освещение транспортной развязки на подъезде к терминалу пермского аэропорта "Большое Савино", освещение административных зданий и магазинов, в планах крупные проекты по освещению сети магазинов "Красное и Белое". "Дюрэй", благодаря производству полного цикла, имеет все мощности для своевременного выполнения всех поступающих заказов. Компания с уверенностью отмечает, что прекращать сотрудничество с РЭЦ не планирует. "Специалисты РЭЦ активно проводят обучение (онлайн и оффлайн), как правильно вести переговоры с покупателями стран ближнего зарубежья, приглашая наших специалистов к себе. У каждого иностранного рынка своя специфика и необходимо подробно знать нюансы для эффективной коммуникации с зарубежными партнерами", - подчеркнул Мокин. Компания "Дюрэй" ставит своей главной задачей экономить энергоресурсы. "Рынок светотехники весьма динамичен, и мы должны развиваться вместе с ним - увеличивать производственные мощности, расширять ассортимент продукции, делая светильники более энергоэффективными и надежными", - добавил Демаков. В "Дюрэй" констатируют значительный рост производства по итогам 2023 года. В 2024 году предприятие планирует выпустить ряд новых линеек светильников и продолжить участвовать в интересных проектах. "Дюрэй" стремится не только к развитию на внутреннем рынке, но и к укреплению нашего присутствия на мировой арене. Мы нацелены на установление плодотворного сотрудничества с зарубежными партнерами и активно расширяем наши поставки в дружественные страны: Казахстан, Азербайджан и Беларусь", - заключил гендиректор "Дюрея". В компании уверены, что "Птичка" поможет донести качественный свет в дружественные страны.

https://ria.ru/20231215/avtobus-1916076980.html

https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html

https://ria.ru/20231130/ardi-1912885533.html

https://ria.ru/20191204/1561958588.html

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