https://ria.ru/20231220/sverchkov-1916887855.html

Илья Сверчков: наша цель, чтобы в RuStore пришла вся аудитория Рунета

Илья Сверчков: наша цель, чтобы в RuStore пришла вся аудитория Рунета - РИА Новости, 20.12.2023

Илья Сверчков: наша цель, чтобы в RuStore пришла вся аудитория Рунета

Российский магазин приложений RuStore появился в мае прошлого года как ответ на удаление приложений попавших под санкции российских компаний из AppStore и... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T12:00

2023-12-20T12:00

2023-12-20T12:31

интервью

технологии

россия

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Российский магазин приложений RuStore появился в мае прошлого года как ответ на удаление приложений попавших под санкции российских компаний из AppStore и Google Play. За разработку взялся отечественный техногигант VK. За эти полтора года маркетплейс вырос со 100 приложений до более 30 тысяч, нарастив аудиторию почти до 25 миллионов, а власти приняли решение о его обязательной предустановке на все новые устройства. Кто разрабатывает приложения для "русского Goоgle Play", сколько на этом зарабатывает и сколько из них – иностранцы, что чаще скачивают, на каких устройствах он уже есть и на каких появится в будущем, в интервью РИА Новости рассказал операционный директор RuStore Илья Сверчков. Беседовали Маргарита Матяшева и Эльвира Муравицкая.— RuStore полтора года, солидный срок для стартапа. Чувствуете ли сами, как выросли, что уже почти взрослые? И сколько еще расти до русского Google Play?— Мы однозначно акселераты – за этот год прошли фактически пятилетку. Сейчас наша месячная аудитория, по данным Mediascope на ноябрь, 24 миллиона человек, а в январе было только 5.Если говорить про Google Play сейчас это самый большой магазин в России, поэтому я бы не ставил так вопрос. Но мы не второй Google Play, мы - RuStore. Если смотреть на аудиторные характеристики, конечно, нам есть куда расти, но кратный рост нашей аудитории говорит о том, что мы движемся в правильную сторону. Аудиторию Рунета мы все знаем, это наш ориентир, и за ближайшие годы мы хотим его достичь.— То есть с точки зрения безопасности и удобства пользователей, инструментов монетизации уже все хорошо?— Насчет удобства – я пользуюсь и RuStore, и другими магазинами приложений, и как пользователь доволен тем, что получаю от нашего продукта. Более того, многие вещи сделаны лучше, чем у коллег. Понятно, что мы обращаемся к тем наработкам, которые уже есть на рынке, улучшаем их, добавляем что-то свое.По поводу монетизации — это другая сторона, не пользовательская. Как инструмент она готова, и мы видим на нее огромный спрос. Если раньше он был, в основном, от российской аудитории разработчиков, то сейчас и нерезиденты активно интегрируют наше платежное решение, видна очень хорошая динамика.— Сколько сейчас у вас нерезидентов?— Наша цель на конец этого года — насытить каталог приложениями, чтобы максимально закрыть спрос среди пользователей. Ориентир был — перешагнуть за 30 тысяч приложений, как российских, так и зарубежных, мы его почти достигли. Сейчас иностранных приложений в RuStore больше трети. В основном это Китай, Гонконг, Сингапур – это наши ключевые направления. Китай занимает примерно половину, большая доля также у Белоруссии и других стран СНГ.— А как для них работает монетизация, если затруднен вывод денег из страны?— Механики для российских разработчиков и зарубежных немного отличаются, но мы стабильно поддерживаем несколько каналов вывода средств. Как мы это делаем, я бы хотел оставить в секрете, но могу заверить — они работают бесперебойно.— Полгода назад была новость о ваших переговорах с крупными западными мэйджорами, у вас появились Tik-Tok, Skype, Opera. Сейчас ведете переговоры с кем-то из мировых гигантов?— Конечно, мы ведем переговоры практически со всем рынком. У нас нет никаких ограничений, кроме законодательных. Кто к нам придет — неважно: резидент, нерезидент, физическое лицо, юридическое. Разработчики видят бизнес, аудиторию и приходят к нам.У нас нет фокуса на конкретных компаниях, есть задача максимально наполнить каталог, и ставку здесь мы делаем на игры. Наш игровой каталог постоянно пополняется, в том числе и иностранными тайтлами. Мы стараемся искать эксклюзивы в России и за рубежом.— А если говорить про предпочтения аудитории, то кто на первом месте? Все еще "Сбер"?— Если смотреть за весь период, лидируют те приложения, у которых есть эффект накопленной базы — они были первыми, когда у нас было всего 100 приложений, и это были в основном банки и госструктуры, кто-то из маркетплейсов и операторы. Финансы и сейчас у нас это где-то треть скачиваний.Но если смотреть на топ приложений на нашей витрине, он постоянно обновляется в зависимости от количества скачиваний за период. Если, условно, Ozon выкладывает обновление, то логично, что он может выйти в топ. Рекламные кампании и эксклюзивные предложения тоже генерируют скачивания, и даже небольшой паблишер может обойти крупный бизнес, который опубликовался у нас в самом начале.— Как считаете, постановление об обязательной предустановке RuStore на новые устройства вам помог?— Мы отслеживаем все каналы, откуда у нас появляется аудитория. Это и органический трафик, и акции, которые мы проводим, и канал предустановок, и работа с партнерами. В 2023 году два из трех телефонов с установленным RuStore – это пользователи, которые поставили магазин самостоятельно, оставшиеся получили RuStore сразу при покупке нового устройства.— А интерес со стороны разработчиков есть? И как вы в целом оцениваете российское сообщество разработки?— Еще какой! Если раньше мы с командой ездили по конференциям и всем рассказывали про наш продукт, то сейчас разработчики сами приходят к нам, интересуются интеграциями, регистрируются в сторе, начинают использовать наши технологии и рекламные инструменты. Мы недавно проводили собственную конференцию, и 80 % участников в ней были именно разработчики.Если говорить про сообщество, это отличный динамичный рынок, наши ребята создают классные приложения. Аналогов нашему онлайн-банкингу нет нигде в мире, то же самое можно сказать про другие категории, например, игры и маркетплейсы.— Хорошо, вот я разработчик, у меня есть приложение, как мне попасть в RuStore? Как работает система? Какое приложение точно к вам не попадет?— Регистрация проходит очень быстро. На входе — минимальная анкета и проверка, которая проходит практически вся в онлайне буквально за секунды. Для нерезидентов все то же самое, но более расширенный набор документов. После того, как разработчик попал в магазин, он загружает свой apk (файл приложения – ред.), и приложение попадает в наш стандартный процесс модерации. Мы принимаем те же самые сборки и описания, как в любых других маркетплейсах, чтобы и пользователю, и разработчику было понятно интуитивно, что делать.Мы обязательно проверяем все приложения на уязвимости в коде с помощью технологий "Лаборатории Касперского" и на требуемые разрешения: условно, если калькулятор начинает запрашивать доступ к телефонной книге, это вызывает вопросы, зачем это ему?Когда эти этапы пройдены, приложение улетает на ручную модерацию. Модератор скачивает, устанавливает приложение, проверяет функциональность, наполненность, соответствует ли оно тому, что заявлено в карточке. Если все в порядке, нет никакого нелегитимного контента, некорректных призывов или контента, нарушающего этические или законодательные нормы, то приложение публикуется и готово к скачиванию.— Сколько времени это примерно занимает?— Среднее время модерации приложений — 15 минут, но все зависит от сложности приложения и его версии. Многоуровневые игры, которые первый раз зашли в стор, могут проверять около часа, а простой фонарик — пять минут. Повторные проверки занимают даже меньше 15 минут, потому что модератор на входе получает информацию, что именно поменялось в приложении.— Небезопасные приложения часто пытаются загрузить?— По статистике уязвимости, 93 % приложений у нас проходят проверку безопасности. Вирусных файлов вообще менее 1 %, в основном не проходят приложения, контент которых не соответствует нашим правилам.— То есть вы гарантируете, что, если я скачала приложение в RuStore, я не заполучу вирус на телефон?— Мы стремимся максимально обезопасить пользователя, качество сервисов можно отследить по отзывам, рейтингам. Мы не стираем негативные оценки, отзывы просто проходят автоматическую модерацию. Если пользователи ставят приложению единицу, это повод задуматься и нам, и разработчику.— А другие зарубежные сторы не предъявляли юридических претензий по поводу того, что вы внешне похожи?— Мы никого не копируем, у нас есть свой стиль. Конечно, мы смотрим лучшие практики, это обязательно, без этого ни один продукт не делается. Но нам необходимо давать что-то свое, уникальное. И это не только витрина, это еще вся начинка под капотом.Наверное, все витрины в какой-то степени похожи… Если она будет сильно отличаться, то пользователь уйдет. Привычные действия необходимо сохранить, а дальше нужно искать, где их можно улучшить.— Работаете ли вы еще над установкой на iOS?— Мы ждем, что произойдет с iOS, потому что сейчас нет какого-то понятного разъяснения со стороны Apple. Российский рынок сейчас — это во-многом рынок Android, больше 85 % устройств работает на этой системе, и доля будет расти.— А встать в новый смартфон "Лаборатории Касперского" не хотите? Раз уже сотрудничаете с ними по информационной безопасности?— Мы хотим встать везде, где возможно. RuStore сейчас есть не только в смартфонах, но и в планшетах, телевизорах, электронных книгах, смарт-приставках.С операционной системой "Аврора" мы уже ведем совместную работу, по другим операционным системам обсуждаем, рассматриваем возможности. Нужно понимать, что под каждую ОС нам необходимо адаптировать продукт: не только витрину, а все технологии внутри. Это переход на другую инфраструктуру, другая логика. Те же пуш-уведомления в разных операционных системах по-разному работают.— На каком этапе сейчас адаптация на "Аврору"?— Практически завершена адаптация самого магазина, основная идея "Авроры" — по внешнему виду и функциональности сделать устройство максимально привычным для пользователя, дальше встает вопрос с технологиями, и это гораздо более объемная работа.— На персональных компьютерах стоит ждать RuStore?— Магазин для персонального компьютера — это совсем другая сущность, но если будет такой запрос от аудитории, для нее будет в этом ценность, мы прислушаемся.— Если говорить о вашей аудитории, то на кого сейчас ориентирован RuStore?— Если посмотреть на конец прошлого года, то можно заметить прямую корреляцию с нашим изначальным каталогом, где были в основном приложения для взрослых людей — банки, госсервисы, маркетплейсы. Сейчас, с расширением каталога, появлением игр, все кардинально изменилось. Запустился детский режим, который подразумевает посещение со стороны наших младших пользователей и их родителей. По последним данным, мы выровнялись с аудиторией Рунета.— А если зайти с другой стороны, то кто ваш разработчик? Мальчик, студент, взрослый дядя?— Есть юридические лица, есть физлица — здесь практически равномерное распределение. У физических лиц-разработчиков есть большой интерес к инструментам монетизации, самозанятым не так просто зарабатывать на мобильных приложениях, и мы даем им инструмент, которым они могут пользоваться прямо от самого старта до вывода средств под ключ.По возрастной категории нет четкого распределения: это могут быть и совсем молодые люди, и разработчики в возрасте. Людям в целом интересна разработка, мне кажется, это тренд сейчас.— Сколько сейчас они в среднем зарабатывают на RuStore?— У нас есть уже несколько сотен интеграций нашего платежного решения, примерно четверть из них – самозанятые, и среди них есть ребята, которые перешагнули миллион рублей в месяц и вышли на стабильный доход. Есть и те, кто показывает совершенно космические результаты. Например, это Tanks Blitz от российского разработчика, они за первый месяц практически перешагнули миллион долларов.— А от чего зависит размер заработка?— Во-первых, от качества приложения и того, насколько оно привлекает аудиторию. Во-вторых, от механик монетизации, которые делает разработчик. Самые доходные всегда — игры, они составляют 70-80 % от всего рынка приложений с монетизацией. В играх много встроенных покупок, они сами по себе могут быть платными. Другие категории — в меньшей степени, потому что меньше возможностей для покупок.Для того, чтобы больше зарабатывать, можно использовать инструменты, которые есть у нас, например, через рекламное продвижение привлекать себе аудиторию. Крупные тайтлы могут вести аудиторию к нам — это тоже будет дополнительно давать доход.У нас нет никаких ограничений по работе монетизации. Это одно из наших конкурентных преимуществ — мы даем разработчикам максимально нативный платежный инструмент. Пользователю не надо выходить из приложения, искать SMS, авторизационный код, вводить CVV. Он просто нажал "оплатить", деньги списались, и можно продолжать играть.— Что планируете делать в 2024 году?— Сохранять накопленную аудиторию и привлекать новых пользователей, расширять каталог, привлекать еще больше международных паблишеров, в том числе игровые студии, получать от них эксклюзивы для наших пользователей. Еще одно важное направление — развитие новых сервисов и инструментов для разработчиков и дополнительной функциональности для пользователей.Еще хотим развивать направление тестирования. В этом году у нас уже появилась возможность загружать приложения в формате Android App Bundle. Это специальный архив, который автоматически подстраивает приложение под ваше устройство. Раньше разработчикам приходилось выкладывать большие версии, которые адаптированы под большинство устройств. Они много весят, например, не 70 мегабайт, как в других сторах, а 200. Сейчас же можно выкладывать именно этот специальный архив, который подбирает версию под определенную конфигурацию.Мы активно работаем с сообществом, ходим на конференции, отвечаем на вопросы и собираем запросы. Будем и дальше отталкиваться от нужд разработчиков.— Переводить RuStore на английский или, например, китайский не хотите?— У нас переведена на английский язык консоль — место, куда разработчики загружают приложения. Судя по динамике китайского рынка, кажется, что может быть добавлен и этот язык. Если говорить о витрине, то надо сначала понять, какие есть рынки, где это востребовано.— То есть вы про экспорт пока вообще не думаете?— Думаем. Но у нас еще много работы с нашей основной аудиторией в России и СНГ. Наша команда готова адаптироваться и подхватывать новые направления.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, технологии, россия