https://ria.ru/20231220/sudna-1917100056.html
В акватории реки Дон столкнулись два судна
В акватории реки Дон столкнулись два судна - РИА Новости, 20.12.2023
В акватории реки Дон столкнулись два судна
Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:52
2023-12-20T22:52
2023-12-20T22:52
происшествия
дон
южная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. "В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов Red Line и "ТН-709", - говорится в сообщении. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор по Южному федеральному округу проводят проверку.
https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, дон, южная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Происшествия, Дон, Южная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
В акватории реки Дон столкнулись два судна
В акватории реки Дон столкнулись два судна, пострадавших нет