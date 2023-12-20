https://ria.ru/20231220/sudna-1917100056.html

В акватории реки Дон столкнулись два судна

В акватории реки Дон столкнулись два судна - РИА Новости, 20.12.2023

В акватории реки Дон столкнулись два судна

Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T22:52

2023-12-20T22:52

2023-12-20T22:52

происшествия

дон

южная транспортная прокуратура

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. "В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов Red Line и "ТН-709", - говорится в сообщении. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор по Южному федеральному округу проводят проверку.

https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html

дон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дон, южная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)