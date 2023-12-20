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В акватории реки Дон столкнулись два судна - РИА Новости, 20.12.2023
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22:52 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sudna-1917100056.html
В акватории реки Дон столкнулись два судна
В акватории реки Дон столкнулись два судна - РИА Новости, 20.12.2023
В акватории реки Дон столкнулись два судна
Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T22:52
2023-12-20T22:52
происшествия
дон
южная транспортная прокуратура
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура. "В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов Red Line и "ТН-709", - говорится в сообщении. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор по Южному федеральному округу проводят проверку.
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происшествия, дон, южная транспортная прокуратура, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Происшествия, Дон, Южная транспортная прокуратура, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
В акватории реки Дон столкнулись два судна

В акватории реки Дон столкнулись два судна, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРека Дон
Река Дон - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек - РИА Новости. Два судна столкнулись в акватории реки Дон, никто не пострадал, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"В акватории реки Дон 20 декабря 2023 года произошло столкновение двух судов Red Line и "ТН-709", - говорится в сообщении. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.
По поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура и Ространснадзор по Южному федеральному округу проводят проверку.
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ПроисшествияДонЮжная транспортная прокуратураФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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