https://ria.ru/20231220/ssha-1917005528.html
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе - РИА Новости, 20.12.2023
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе
Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:24
2023-12-20T16:24
2023-12-20T16:24
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, под предлогом переговоров о недельной паузе в боевых действиях для освобождения заложников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы очень надеемся, что Совет Безопасности осознает свою ответственность за то, чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов. Там действительно катастрофа", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что уже пару раз США не пропускали в Совбезе ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня или хотя бы на гуманитарное прекращение огня. "Голосование (по новой резолюции - ред.) назначено на сегодня. Посмотрим, что произошло (в кулуарах Совбеза - ред.), пока здесь и в Европе была ночь... Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе
Лавров: США могут попытаться отложить голосование по резолюции по Газе
МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, под предлогом переговоров о недельной паузе в боевых действиях для освобождения заложников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что Совет Безопасности осознает свою ответственность за то, чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов. Там действительно катастрофа", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что уже пару раз США не пропускали в Совбезе ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня или хотя бы на гуманитарное прекращение огня.
"Голосование (по новой резолюции - ред.) назначено на сегодня. Посмотрим, что произошло (в кулуарах Совбеза - ред.), пока здесь и в Европе
была ночь... Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке
на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет", - добавил министр.
СМИ: стали известны предложения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа