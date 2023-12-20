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В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе - РИА Новости, 20.12.2023
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16:24 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ssha-1917005528.html
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе - РИА Новости, 20.12.2023
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе
Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:24
2023-12-20T16:24
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, под предлогом переговоров о недельной паузе в боевых действиях для освобождения заложников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы очень надеемся, что Совет Безопасности осознает свою ответственность за то, чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов. Там действительно катастрофа", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что уже пару раз США не пропускали в Совбезе ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня или хотя бы на гуманитарное прекращение огня. "Голосование (по новой резолюции - ред.) назначено на сегодня. Посмотрим, что произошло (в кулуарах Совбеза - ред.), пока здесь и в Европе была ночь... Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет", - добавил министр.
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в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, США, Европа, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе

Лавров: США могут попытаться отложить голосование по резолюции по Газе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, под предлогом переговоров о недельной паузе в боевых действиях для освобождения заложников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы очень надеемся, что Совет Безопасности осознает свою ответственность за то, чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов. Там действительно катастрофа", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что уже пару раз США не пропускали в Совбезе ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня или хотя бы на гуманитарное прекращение огня.
"Голосование (по новой резолюции - ред.) назначено на сегодня. Посмотрим, что произошло (в кулуарах Совбеза - ред.), пока здесь и в Европе была ночь... Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет", - добавил министр.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: стали известны предложения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа
15:46
 
В миреРоссияСШАЕвропаСергей ЛавровООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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