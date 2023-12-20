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В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе

В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе - РИА Новости, 20.12.2023

В МИД не исключили попытки США отложить голосование по резолюции по Газе

Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T16:24

2023-12-20T16:24

2023-12-20T16:24

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАРРАКЕШ, 20 дек - РИА Новости. Россия не исключает, что США могут попытаться отложить сегодняшнее голосование в Совбезе ООН по резолюции по сектору Газа, которая призывает к прекращению огня, под предлогом переговоров о недельной паузе в боевых действиях для освобождения заложников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы очень надеемся, что Совет Безопасности осознает свою ответственность за то, чтобы возвысить голос, используя свою компетентность и полномочия для того, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к установлению режима прекращения огня и к решению гуманитарных вопросов. Там действительно катастрофа", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что уже пару раз США не пропускали в Совбезе ООН резолюции по Газе, направленные на прекращение огня или хотя бы на гуманитарное прекращение огня. "Голосование (по новой резолюции - ред.) назначено на сегодня. Посмотрим, что произошло (в кулуарах Совбеза - ред.), пока здесь и в Европе была ночь... Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте и резолюцию не будем принимать. Надеюсь, что этого не произойдет", - добавил министр.

https://ria.ru/20231220/khamas-1916992394.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, европа, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году