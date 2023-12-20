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"Последние дни этой нации": в конгрессе США забили тревогу - РИА Новости, 20.12.2023
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05:02 20.12.2023 (обновлено: 05:23 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/ssha-1916850833.html
"Последние дни этой нации": в конгрессе США забили тревогу
"Последние дни этой нации": в конгрессе США забили тревогу - РИА Новости, 20.12.2023
"Последние дни этой нации": в конгрессе США забили тревогу
Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в местных... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T05:02
2023-12-20T05:23
в мире
колорадо
сша
дональд трамп
ронни джексон
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз, охарактеризовав происходящее как "последние дни этой страны".Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд подтвердил решение первой инстанции о том, что экс-президента нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США"."Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски!" – написал Джексон в соцсети X.По его утверждению, оппоненты "знают", что "не могут победить Трампа", поэтому они якобы "фальсифицируют выборы". При этом конгрессмен от Техаса пообещал "победить их", выразив уверенность в возращении Трампа в Белый дом по итогам следующих выборов.Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал решение суда в Колорадо ошибочным, указав, что оно будет оспорено в Верховном суде США.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231218/bayden-1916589103.html
https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html
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в мире, колорадо, сша, дональд трамп, ронни джексон, джо байден
В мире, Колорадо, США, Дональд Трамп, Ронни Джексон, Джо Байден
"Последние дни этой нации": в конгрессе США забили тревогу

Конгрессмен Джексон раскритиковал отстранение Трампа от праймериз в Колорадо

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить экс-президенту Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз, охарактеризовав происходящее как "последние дни этой страны".
Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд подтвердил решение первой инстанции о том, что экс-президента нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".
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"Невероятно! Вот как выглядят последние дни этой нации! То, что сделал предвзятый Верховный суд Колорадо, — порочно, возмутительно и не по-американски!" – написал Джексон в соцсети X.
По его утверждению, оппоненты "знают", что "не могут победить Трампа", поэтому они якобы "фальсифицируют выборы". При этом конгрессмен от Техаса пообещал "победить их", выразив уверенность в возращении Трампа в Белый дом по итогам следующих выборов.
Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг назвал решение суда в Колорадо ошибочным, указав, что оно будет оспорено в Верховном суде США.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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В миреКолорадоСШАДональд ТрампРонни ДжексонДжо Байден
 
 
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