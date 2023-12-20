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Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза - РИА Новости, 20.12.2023
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02:40 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/ssha-1916844910.html
Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза
Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза - РИА Новости, 20.12.2023
Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза
Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T02:40
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за октябрь, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (61 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 12 миллионов в краткосрочных в сентябре). США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле. При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.
https://ria.ru/20230809/investitsii-1889182533.html
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сша, россия, центральный банк рф (цб рф)
США, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза

Россия в октябре сократила вложения в госбумаги США с 73 до 31 миллиона долларов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за октябрь, российский портфель состоит из 28 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 3 миллионов - в краткосрочных (61 миллион долларов в долгосрочных бумагах и 12 миллионов в краткосрочных в сентябре).
США в 2022 году ввели против Банка России санкции, которые блокируют его активы стране и запрещают транзакции с ним. Сам ЦБ в ноябре 2023 года сообщил, что не имеет американских казначейских обязательств в своем портфеле.
При этом американский минфин для установления страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.
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