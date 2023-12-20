https://ria.ru/20231220/sreda-1917104383.html

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы - РИА Новости, 20.12.2023

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы

Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T23:16

2023-12-20T23:16

2023-12-20T23:16

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым тёплым днём с начала зимы - воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса - это на 0,5 градуса выше, чем было вчера", - написал Леус. Он добавил, что среда, скорее всего, останется самым тёплым днём нынешнего декабря.

https://ria.ru/20231217/kinolog-1916258861.html

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общество, москва, михаил леус