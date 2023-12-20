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Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы - РИА Новости, 20.12.2023
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23:16 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/sreda-1917104383.html
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы - РИА Новости, 20.12.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:16
2023-12-20T23:16
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым тёплым днём с начала зимы - воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса - это на 0,5 градуса выше, чем было вчера", - написал Леус. Он добавил, что среда, скорее всего, останется самым тёплым днём нынешнего декабря.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Замоскворечье с Красной площади в Москве
Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Замоскворечье с Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
«
"Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым тёплым днём с начала зимы - воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса - это на 0,5 градуса выше, чем было вчера", - написал Леус.
Он добавил, что среда, скорее всего, останется самым тёплым днём нынешнего декабря.
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