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Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы - РИА Новости, 20.12.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T23:16
2023-12-20T23:16
2023-12-20T23:16
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым тёплым днём с начала зимы - воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса - это на 0,5 градуса выше, чем было вчера", - написал Леус. Он добавил, что среда, скорее всего, останется самым тёплым днём нынешнего декабря.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы, воздух прогрелся до плюс 4