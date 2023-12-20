https://ria.ru/20231220/spetsoperatsiya-1917056925.html

Спецоперация, 20 декабря: WSJ признала Путина геополитическим победителем

Спецоперация, 20 декабря: WSJ признала Путина геополитическим победителем - РИА Новости, 20.12.2023

Спецоперация, 20 декабря: WSJ признала Путина геополитическим победителем

О статье Wall Street Journal про ситуацию на Украине, поддержке Киева со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T18:34

2023-12-20T18:34

2023-12-20T18:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

жозеп боррель

владимир путин

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. О статье Wall Street Journal про ситуацию на Украине, поддержке Киева со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.WSJ признала Путина геополитическим победителем годаВладимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года — контрнаступление ВСУ провалилось, российская экономика выдержала санкции, а консенсус Запада вокруг поддержки Украины дает трещину, написал в статье для газеты Wall Street Journal обозреватель Джеральд Бейкер. Издание взяло комментарий у украинского военного, который также не испытывает оптимизма. Оператор беспилотников спецназа ВМС Украины с позывным "Добро" заявил WSJ, что печальные новости с фронта отбивают у граждан желание идти в армию. При этом, по его мнению, без всеобщей мобилизации стране не обойтись: Киеву необходимо восстановить "свою потрепанную армию". Фронт может рухнуть уже веснойГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, в результате чего фронт рухнет. По его словам, у ВСУ "очень сильно садится потенциал". Говоря о ситуации на Запорожском фронте, глава региона отметил, что здесь украинские войска практически не наступают, потому что "выдохлись" и несут большие потери. Балицкий утверждает, что российская армия "практически полностью обезглавила" ВСУ "с точки зрения его наступательных действий", из-за чего противник вынужден перебрасывать подразделения с Запорожья на Херсонское и Донецкое направления, где ситуация у него, по его данным, еще хуже. Ход спецоперацииРоссийские войска за минувшие сутки отразили восемь атак ВСУ – пять на Купянском, две на Краснолиманском и одну на Донецком направлениях. Российские системы ПВО сбили украинский военный вертолёт Ми-24 в районе станции Углесборочная в ДНР, а также 32 дрона. Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили 725 военных, 25 танков и других бронемашин, 19 артиллерийских орудий и минометов, а также 49 автомобилей и другой военной спецтехники. Поддержка Украины ЗападомГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на форуме Sommet Grand Continent, заявил, что ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, однако теперь встает вопрос, сможет ли такая поддержка продолжаться в будущем. По данным Борреля, страны ЕС через двусторонние договоренности и Европейский фонд мира выделили Киеву военную помощь практически на 30 миллиардов евро. Именно благодаря ей, по мнению еврочиновника, Украина "смогла сопротивляться". Дипломат признался, что ВСУ "в контрнаступлении не смогли прорвать фронт", и во время его поездок по миру он сталкивается с непониманием — от него требуют "остановить эту войну" и не хотят обсуждать антироссийские санкции. При этом Боррель отказался отвечать на вопрос, победит ли Россия, предложив его переформулировать на "Что мы можем сделать, чтобы избежать победы России?" Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Евросоюза начать переговоры о вступлении туда Украины "утешительным призом" взамен помощи на 50 миллиардов евро. По ее словам, не Киев подтягивается в Европейский союз, а ЕС опускается до уровня Киева. Мир без позиции Москвы невозможенМинистр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор предложила Украине пригласить Россию на встречи, посвященные обсуждению "формулы мира". Киев пока не дал ответ на это предложение. Комментируя встречи Украины с зарубежными государствами по выработке "формулы мира", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поиски мирного решения "абсурдом", который "не имеет потенциала на какие-то результаты", так как в них не участвует Москва. Песков подчеркнул, что в Кремле считают тему переговоров неактуальной, так как для них нет "никакого базиса, никакого фундамента".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, евгений балицкий, вооруженные силы украины, евросоюз, ми-24