https://ria.ru/20231220/spetsoperatsiya-1916852274.html

Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ - РИА Новости, 20.12.2023

Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной - "скорее всего, фронт рухнет", заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T05:35

2023-12-20T05:35

2023-12-20T05:35

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

украина

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной - "скорее всего, фронт рухнет", заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, "не состоялась". "Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк, конечно,... но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна – закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал, наступательный потенциал, вообще в принципе вооружение сильно очень - отсутствует достаточное количество снарядов, отсутствует достаточная подготовка", - заявил Балицкий. Националистических батальонов в рядах ВСУ, отметил он, которые ранее "показывали хорошую динамику боя", сегодня практически не осталось. "И то, что сегодня украинская армия состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем, которые тоже не обучены толком. Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью. Очень серьезная история, которую мы тоже фиксируем в разговоре с пленными. То Leopard, то Bradley - везде разная техника, везде используются разные запчасти, разная используется техника обучения", - отметил губернатор. По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, идут ее "большие потери". Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск. "Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги", - отметил глава Запорожской области.

https://ria.ru/20231220/zaporozhe-1916848950.html

украина

запорожская область

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евгений балицкий, украина, запорожская область, вооруженные силы украины