https://ria.ru/20231220/smartfon-1916841289.html

Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона

Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона - РИА Новости, 20.12.2023

Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона

Кто купит первый отечественный антишпионский смартфон "Р-ФОН" и в чем его преимущества, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T03:18

2023-12-20T03:18

2023-12-20T03:18

технологии

ваге закарян

смартфон

смартфоны

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Кто купит первый отечественный антишпионский смартфон "Р-ФОН" и в чем его преимущества, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.От напомнил, что смартфон собирается из импортных комплектующих и стоит около 40 тысяч рублей. В этой ценовой категории можно найти более привлекательные решения.“Однако главное преимущество, на которое производители делают акцент, заключается не в характеристиках, а в безопасности данных”, - отмечает Закарян.По его мнению, выбор в пользу устройства сделают те, для кого безопасность важнее удобства использования привычной "операционки" и браузеров. Возможно, смартфон найдет применение в госструктурах, многие из которых ограничили для сотрудников пользование iPhone в рабочих целях.

https://ria.ru/20231218/smartfon-1916465345.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, смартфон, смартфоны