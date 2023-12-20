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Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона - РИА Новости, 20.12.2023
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03:18 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/smartfon-1916841289.html
Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона
Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона - РИА Новости, 20.12.2023
Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона
Кто купит первый отечественный антишпионский смартфон "Р-ФОН" и в чем его преимущества, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T03:18
2023-12-20T03:18
технологии
ваге закарян
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Кто купит первый отечественный антишпионский смартфон "Р-ФОН" и в чем его преимущества, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.От напомнил, что смартфон собирается из импортных комплектующих и стоит около 40 тысяч рублей. В этой ценовой категории можно найти более привлекательные решения.“Однако главное преимущество, на которое производители делают акцент, заключается не в характеристиках, а в безопасности данных”, - отмечает Закарян.По его мнению, выбор в пользу устройства сделают те, для кого безопасность важнее удобства использования привычной "операционки" и браузеров. Возможно, смартфон найдет применение в госструктурах, многие из которых ограничили для сотрудников пользование iPhone в рабочих целях.
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технологии, ваге закарян, смартфон, смартфоны
Технологии, Ваге Закарян, смартфон, Смартфоны
Разработчик раскрыл важную деталь "антишпионского" смартфона

Эксперт Закарян: "антишпионский" смартфон будет востребован в госструктурах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация российского смартфона "Р-ФОН"
Презентация российского смартфона Р-ФОН - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Презентация российского смартфона "Р-ФОН". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Кто купит первый отечественный антишпионский смартфон "Р-ФОН" и в чем его преимущества, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
От напомнил, что смартфон собирается из импортных комплектующих и стоит около 40 тысяч рублей. В этой ценовой категории можно найти более привлекательные решения.
«
“Однако главное преимущество, на которое производители делают акцент, заключается не в характеристиках, а в безопасности данных”, - отмечает Закарян.
По его мнению, выбор в пользу устройства сделают те, для кого безопасность важнее удобства использования привычной "операционки" и браузеров. Возможно, смартфон найдет применение в госструктурах, многие из которых ограничили для сотрудников пользование iPhone в рабочих целях.
Презентация российского смартфона Р-ФОН - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В России представили "антишпионский" смартфон
18 декабря, 13:02
 
ТехнологииВаге ЗакарянсмартфонСмартфоны
 
 
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