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Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина - РИА Новости, 20.12.2023
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина
Читатели Die Welt поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:00
2023-12-20T10:00
2023-12-20T10:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине."Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил Martin K."Россия не потерпела стратегического поражения в конфликте против Украины. Я согласен с Владимиром Путиным. Санкции также не оказывают того эффекта, на который рассчитывал Запад - по крайней мере, не в России, а здесь, в Германии", — посетовал Rainer S."Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал Karl-Heinz S."Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал Heiko H."Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше! Желаю Путину удачи на следующих выборах!" — написал Dirk D."Россияне должны продолжать и дальше противостоять Западу. Украина совершила большую ошибку, не согласившись пойти на мирные переговоры", — отметил Tim S."Украина не может и не одержит победу в этой войне. К сожалению, в этом он прав. Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил Georg C.Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
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В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Политика
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина
Читатели Die Welt согласились со словами Путина о провале Запада
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Читатели Die Welt
поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине.
"Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил Martin K.
«
"Россия не потерпела стратегического поражения в конфликте против Украины. Я согласен с Владимиром Путиным. Санкции также не оказывают того эффекта, на который рассчитывал Запад - по крайней мере, не в России, а здесь, в Германии", — посетовал Rainer S.
"Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал Karl-Heinz S.
"Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал Heiko H.
"Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше! Желаю Путину удачи на следующих выборах!" — написал Dirk D.
"Россияне должны продолжать и дальше противостоять Западу. Украина совершила большую ошибку, не согласившись пойти на мирные переговоры", — отметил Tim S.
«
"Украина не может и не одержит победу в этой войне. К сожалению, в этом он прав. Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил Georg C.
Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
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