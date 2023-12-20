Рейтинг@Mail.ru
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/slova-1916875132.html
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина - РИА Новости, 20.12.2023
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина
Читатели Die Welt поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T10:00
2023-12-20T10:00
в мире
россия
украина
германия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916756643_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_fbd777c42674d61b8a6fa4637a818e81.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине."Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил Martin K.&quot;Россия не потерпела стратегического поражения в конфликте против Украины. Я согласен с Владимиром Путиным. Санкции также не оказывают того эффекта, на который рассчитывал Запад - по крайней мере, не в России, а здесь, в Германии&quot;, — посетовал Rainer S."Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал Karl-Heinz S."Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал Heiko H."Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше! Желаю Путину удачи на следующих выборах!" — написал Dirk D."Россияне должны продолжать и дальше противостоять Западу. Украина совершила большую ошибку, не согласившись пойти на мирные переговоры", — отметил Tim S.&quot;Украина не может и не одержит победу в этой войне. К сожалению, в этом он прав. Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны&quot;, — подытожил Georg C.Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
https://ria.ru/20231219/udar-1916713439.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916756643_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_895395aca07a41b7ac7f5b875f3fed5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, владимир путин, политика
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Политика
Все было напрасно. Немцы обратились к России после слов Путина

Читатели Die Welt согласились со словами Путина о провале Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели Die Welt поддержали заявление президента Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине.
"Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил Martin K.
«

"Россия не потерпела стратегического поражения в конфликте против Украины. Я согласен с Владимиром Путиным. Санкции также не оказывают того эффекта, на который рассчитывал Запад - по крайней мере, не в России, а здесь, в Германии", — посетовал Rainer S.

"Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал Karl-Heinz S.
"Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал Heiko H.
"Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше! Желаю Путину удачи на следующих выборах!" — написал Dirk D.
"Россияне должны продолжать и дальше противостоять Западу. Украина совершила большую ошибку, не согласившись пойти на мирные переговоры", — отметил Tim S.
«

"Украина не может и не одержит победу в этой войне. К сожалению, в этом он прав. Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил Georg C.

Ранее Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Вызывает тревогу". Зеленский оказался под серьезным ударом, пишут СМИ
Вчера, 14:34
 
В миреРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала