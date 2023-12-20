https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html

В Киеве завели дело из-за распространения подростками нацистской символики

В Киеве завели дело из-за распространения подростками нацистской символики - РИА Новости, 20.12.2023

В Киеве завели дело из-за распространения подростками нацистской символики

Уголовное дело заведено по факту распространения подростками в Киеве нацистской символики, устанавливаются причастные лица, сообщает в среду киевская... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T19:34

2023-12-20T19:34

2023-12-20T19:34

в мире

киев

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту распространения подростками в Киеве нацистской символики, устанавливаются причастные лица, сообщает в среду киевская прокуратура. Украинское издание "Страна" ранее в среду сообщало, что подростки в Киеве устроили фотосессию с нацистским флагом и ростовой куклой пса по кличке Патрон, талисмана украинских саперов. Причины акции неизвестны. "При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту распространения нацистской символики – часть 1 статьи 436-1 УК Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что на данный момент правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц.

https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html

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в мире, киев