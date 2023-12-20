https://ria.ru/20231220/shtraf-1916947481.html

Суд назначил Google третий оборотный штраф

Суд назначил Google третий оборотный штраф - РИА Новости, 20.12.2023

Суд назначил Google третий оборотный штраф

Таганский суд Москвы назначил Google новый оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:49

2023-12-20T13:49

2023-12-20T13:54

технологии

google

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы назначил Google новый оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО, экстремистский контент, а также распространение ЛГБТ*-пропаганды (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиардов 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек", - огласила решение судья Марина Орлова.Заседание началось с того, что юрист попросил истребовать сведения о полномочиях должностных лиц, составивших протокол, а также вызвать для допроса сотрудников Роскомнадзора, с участием были составлены скриншоты, но "имеются разночтения в дате и времени скриншотов, которые проставлены машиной и вручную". Судья отказала.РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО и информации, которая "подвергает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу из жизни", ролики, "распространяющие ЛГБТ*-ценности", а также контент экстремистского характера.В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы, ныне судья Басманного суда, Тимур Вахрамеев назначил Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230824/feyki-1891960180.html

https://ria.ru/20231211/shtraf-1915169005.html

https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html

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технологии, google, россия