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Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф - РИА Новости, 20.12.2023
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13:48 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/shtraf-1916946986.html
Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф
Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф - РИА Новости, 20.12.2023
Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф
Осужденный за фейки о российской армии бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* обжаловал свой штраф в 45 тысяч рублей за неуказания им статуса... РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T13:48
2023-12-20T13:48
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Осужденный за фейки о российской армии бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* обжаловал свой штраф в 45 тысяч рублей за неуказания им статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*", - сказала собеседница агентства. Первый иноагентский штраф Яшину* назначили в начале декабря. Он не согласился с обвинением в административном правонарушении и сказал, что "отвергает статус иностранного агента". Яшин* участвовал в судебном заседании через видеосвязь из ИК-3 Смоленской области. В реестр иностранных агентов бывший мундеп попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным. По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html
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происшествия, илья яшин, москва
Происшествия, Илья Яшин, Москва
Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф

Осужденный за фейки о ВС России Илья Яшин обжаловал первый иноагентский штраф

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИлья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Осужденный за фейки о российской армии бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* обжаловал свой штраф в 45 тысяч рублей за неуказания им статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*", - сказала собеседница агентства.
Первый иноагентский штраф Яшину* назначили в начале декабря. Он не согласился с обвинением в административном правонарушении и сказал, что "отвергает статус иностранного агента". Яшин* участвовал в судебном заседании через видеосвязь из ИК-3 Смоленской области.
В реестр иностранных агентов бывший мундеп попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным.
Илья Яшин* (признан иноагентом) во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".
Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".
Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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