https://ria.ru/20231220/shtraf-1916946986.html

Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф

Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф - РИА Новости, 20.12.2023

Осужденный за фейки Яшин* обжаловал первый иноагентский штраф

Осужденный за фейки о российской армии бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* обжаловал свой штраф в 45 тысяч рублей за неуказания им статуса... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T13:48

2023-12-20T13:48

2023-12-20T13:48

происшествия

илья яшин

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Осужденный за фейки о российской армии бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин* обжаловал свой штраф в 45 тысяч рублей за неуказания им статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы. "В суд поступила апелляционная жалоба Яшина И.В.*", - сказала собеседница агентства. Первый иноагентский штраф Яшину* назначили в начале декабря. Он не согласился с обвинением в административном правонарушении и сказал, что "отвергает статус иностранного агента". Яшин* участвовал в судебном заседании через видеосвязь из ИК-3 Смоленской области. В реестр иностранных агентов бывший мундеп попал в июле 2022 года, а в декабре того же года Мещанский райсуд назначил ему 8,5 лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Впоследствии Мосгорсуд признал приговор законным. По данным обвинения, в апреле прошлого года Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией". Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции". Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231123/inoagent-1911356979.html

https://ria.ru/20231214/feyki-1915671398.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, илья яшин, москва