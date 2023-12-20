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Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян - РИА Новости, 20.12.2023
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Туризм
 
16:40 20.12.2023 (обновлено: 16:41 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/shri-lanka-1917010205.html
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян - РИА Новости, 20.12.2023
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян
Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:40
2023-12-20T16:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
леван джагарян
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян. Во время встречи с представителями Палаты туризма и промышленности Шри-Ланки российский посол, на которого ссылается местная газета Daily Mirror, заявил, что в 2024 году около 200 тысяч путешественников из России посетят островное государство. По данным на середину декабря, с января нынешнего года число российских туристов достигло 180 тысяч человек, а общий турпоток иностранцев превысил 1,2 миллиона. Ранее Управление по развитию туризма Шри-Ланки сообщило, что в ноябре около 25 тысяч россиян посетили остров, заняв второе после индийцев место – их количество визитов достигло 30 тысяч. В тройку лидеров также вошла Германия с общим показателем в 12 тысяч человек. В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Согласно данным на сайте посольства, ранее для соотечественников визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через посольство), 50 долларов США (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете). По словам главы министерства туризма и земель Шри-Ланки Харина Фернандо, цель – до пяти миллионов туристов ежегодно.
https://ria.ru/20231205/shri-lanka-1913910866.html
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, леван джагарян, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Леван Джагарян, куда можно лететь, Отдых на море
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян

Посол: свыше 200 тысяч туристов из России посетят Шри-Ланку в 2024 году

© iStock.com / SolovyovaДевушка путешествует на поезде на Шри-Ланке
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© iStock.com / Solovyova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян.
Во время встречи с представителями Палаты туризма и промышленности Шри-Ланки российский посол, на которого ссылается местная газета Daily Mirror, заявил, что в 2024 году около 200 тысяч путешественников из России посетят островное государство.
По данным на середину декабря, с января нынешнего года число российских туристов достигло 180 тысяч человек, а общий турпоток иностранцев превысил 1,2 миллиона.
Ранее Управление по развитию туризма Шри-Ланки сообщило, что в ноябре около 25 тысяч россиян посетили остров, заняв второе после индийцев место – их количество визитов достигло 30 тысяч. В тройку лидеров также вошла Германия с общим показателем в 12 тысяч человек.
В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Согласно данным на сайте посольства, ранее для соотечественников визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через посольство), 50 долларов США (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете). По словам главы министерства туризма и земель Шри-Ланки Харина Фернандо, цель – до пяти миллионов туристов ежегодно.
Девушка идет кататься на серфе на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку
5 декабря, 18:10
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШри-ЛанкаЛеван Джагарянкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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