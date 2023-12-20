https://ria.ru/20231220/shri-lanka-1917010205.html
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян - РИА Новости, 20.12.2023
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян
Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T16:40
2023-12-20T16:40
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян. Во время встречи с представителями Палаты туризма и промышленности Шри-Ланки российский посол, на которого ссылается местная газета Daily Mirror, заявил, что в 2024 году около 200 тысяч путешественников из России посетят островное государство. По данным на середину декабря, с января нынешнего года число российских туристов достигло 180 тысяч человек, а общий турпоток иностранцев превысил 1,2 миллиона. Ранее Управление по развитию туризма Шри-Ланки сообщило, что в ноябре около 25 тысяч россиян посетили остров, заняв второе после индийцев место – их количество визитов достигло 30 тысяч. В тройку лидеров также вошла Германия с общим показателем в 12 тысяч человек. В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Согласно данным на сайте посольства, ранее для соотечественников визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через посольство), 50 долларов США (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете). По словам главы министерства туризма и земель Шри-Ланки Харина Фернандо, цель – до пяти миллионов туристов ежегодно.
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, леван джагарян, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, Леван Джагарян, куда можно лететь, Отдых на море
Шри-Ланку в 2024 году посетят более 200 тысяч россиян
Посол: свыше 200 тысяч туристов из России посетят Шри-Ланку в 2024 году
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Примерно 200 тысяч российских туристов в следующем году посетят Шри-Ланку, сообщил посол РФ на Шри-Ланке и Мальдивах Леван Джагарян.
Во время встречи с представителями Палаты туризма и промышленности Шри-Ланки российский посол, на которого ссылается
местная газета Daily Mirror, заявил, что в 2024 году около 200 тысяч путешественников из России посетят островное государство.
По данным на середину декабря, с января нынешнего года число российских туристов достигло 180 тысяч человек, а общий турпоток иностранцев превысил 1,2 миллиона.
Ранее Управление по развитию туризма Шри-Ланки сообщило, что в ноябре около 25 тысяч россиян посетили остров, заняв второе после индийцев место – их количество визитов достигло 30 тысяч. В тройку лидеров также вошла Германия с общим показателем в 12 тысяч человек.
В октябре кабмин Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, Индии, Китая, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда в качестве пилотного проекта, который будет действовать до 31 марта. Согласно данным на сайте посольства, ранее для соотечественников визовый сбор составлял 3050 рублей (подача через посольство), 50 долларов США (онлайн-оформление) или 60 долларов (по прилете). По словам главы министерства туризма и земель Шри-Ланки Харина Фернандо, цель – до пяти миллионов туристов ежегодно.
Россияне оказались среди лидеров по турпотоку на Шри-Ланку