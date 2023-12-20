https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html

В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника

В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 20.12.2023

В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника

В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T09:33

2023-12-20T09:33

2023-12-20T09:33

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в г. Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что "подросток нанес однокласснику ранение ножом". Пострадавший находился в больнице, угрозы его жизни нет, готовится к выписке. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.

https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область