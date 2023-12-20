Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 20.12.2023
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника
В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:33
2023-12-20T09:33
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в г. Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что "подросток нанес однокласснику ранение ножом". Пострадавший находился в больнице, угрозы его жизни нет, готовится к выписке. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника

В Нижнеудинске в Иркутской области школьник порезал ножом сверстника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура.
"Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в г. Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что "подросток нанес однокласснику ранение ножом". Пострадавший находился в больнице, угрозы его жизни нет, готовится к выписке.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
2 декабря, 14:16
 
ПроисшествияИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала