https://ria.ru/20231220/shkolnik-1916870700.html
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника - РИА Новости, 20.12.2023
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника
В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T09:33
2023-12-20T09:33
2023-12-20T09:33
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости. В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в г. Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что "подросток нанес однокласснику ранение ножом". Пострадавший находился в больнице, угрозы его жизни нет, готовится к выписке. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области школьник ранил ножом сверстника
В Нижнеудинске в Иркутской области школьник порезал ножом сверстника
ИРКУТСК, 20 дек - РИА Новости.
В Нижнеудинске 14-летний подросток нанес ножом телесные повреждения сверстнику, проводится проверка, сообщает Иркутская областная прокуратура
.
"Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в г. Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что "подросток нанес однокласснику ранение ножом". Пострадавший находился в больнице, угрозы его жизни нет, готовится к выписке.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей.
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника